Nog graag midden in de maatschappij

Van jongs af aan is Jolanda Eenhoorn (72) bezig geweest met tweedehands spullen, hergebruik en op het milieu passen. Toen ze haar huidige vriendin leerde kennen, werkte die in de kringloop in Utrecht. Later ging ze in Zeist in de Kringloopwinkel werken, voor Jolanda het moment om af en toe, op zaterdag, ook in de Kringloopwinkel te gaan werken.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Inmiddels werk ik hier al weer negen jaar. Ik begon met één halve dag per twee weken. Na mijn pensioen heb ik dat uitgebreid tot vijf dagdelen per week. Ik werk zo’n twintig uur per week en vaak zit daar de zaterdag bij. Ook tijdens de coronatijd zijn alle vaste krachten gewoon doorgegaan. Mensen die via instellingen hier werken mochten niet werken, maar een aantal vrijwilligers werkte door, waaronder ik.”

Jolanda werkt vooral bij het kinderspeelgoed. Dat is de hoofdmoot van haar werk. “Daarnaast doe ik aanverwante zaken als de spulletjes voor Kerstmis, voor Pasen en voor Halloween. Die spullen gebruik je maar eens per jaar en in de tussentijd moet het worden opgeslagen. Dat doe ik dus ook. Dat het precies uitgezocht is voor het wordt opgeborgen en zo weer in de schappen kan als het nodig is. Ik werk daarnaast bij zowel de aanbreng van de goederen als bij het sorteren in de loods. Ik vind vooral de combinatie van die twee erg leuk. Daardoor weet ik al wat we wel en niet in de winkel gaan zetten. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er al genoeg van één iets staat. Ik weet precies wat er in de winkel staat, wat er weg gaat. En wat er dus nodig is.”

Behalve speelgoed zijn er nog andere dingen te koop op ‘haar’ afdeling. Er staan ook ledikantjes, campingbedjes, kinderstoelen, badjes, autostoeltjes en boxen. ‘’Gewoon alles wat met kinderen te maken heeft. Niet alleen speelgoed. En eigenlijk ook niet alleen voor kinderen. Zelfs grote mensen komen hier, voor spellen en puzzels. Het is niet echt leeftijdgebonden.”

Het fijnste aan haar werk vind Jolanda het beleid van deze Kringloopwinkel. “Ze zijn veel bezig met verschillende groeperingen, dat vind ik belangrijk. Er wordt veel ondersteund. Er wordt door instellingen een beroep gedaan op de winkel. Bijvoorbeeld speelgoed in de sinterklaastijd voor ouders die het niet kunnen betalen. Het is niet alleen maar een winkel, het is meer. Hun beleid past bij mij. En de mensen die hier werken zijn heel boeiend. Ze hebben allemaal een verhaal.“

Minpunten kan Jolanda eigenlijk niet ontdekken. “Ik doe dit werk met ontzettend veel plezier. Ik ben een bezige bij, kan niet thuis zitten. Het is zo leuk hier te zijn. En ik heb altijd een verhaal te vertellen als ik weer thuis kom. Ik kies er echt nog niet voor om te gaan minderen, laat staan stoppen,’’ zegt ze enthousiast.

Voor Jolanda is het belangrijk midden in de maatschappij te staan, een aandeel te leveren in de maatschappij. “Vrijwillig is niet vrijblijvend, bij slecht weer kom je ook. Ik heb een verplichting en verantwoordelijkheid op me genomen. Dat geldt zeker ook voor de vrijwilligers die ik begeleid.”