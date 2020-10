Vogelbescherming van Zeist tot Afrika

Vogels kijken wordt steeds populairder. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis keken bijna twee miljoen Nederlanders via de webcams van ‘Beleef de Lente’ mee naar broedende vogels en uitkomende eieren. De weken daarna deden veel mensen mee aan een van de twee gratis vogelcursussen die Vogelbescherming aanbood. Vogelbescherming heeft nieuwe apps voor vogelliefhebbers en geeft tips voor de tuin.

door Ellis Plokker

Zeist - Marieke Dijksman werkt al dertien jaar bij Vogelbescherming Nederland. Dit is een landelijke organisatie, die in Zeist in een mooi pand aan de Boulevard zit. Vrijwilligers onderhouden de tuin om het pand of werken in de winkel. Het werk van Vogelbescherming is heel divers, vertelt Dijksman. “We adviseren mensen hoe ze hun eigen tuin kunnen inrichten zodat er meer vogels komen.” Nieuw is dat mensen die meer vogels in hun tuin willen hun postcode invullen op mijnvogeltuin.nl. Dan kun je zien welke vogels in de buurt voorkomen. Als je een van die vogels in je tuin wilt, dan krijg je adviezen, van klein naar groot. Van een nestkastje ophangen tot lavendel planten om insecten te trekken, of het planten van een boompje. “We hebben tuinvogelconsulenten, die bij mensen thuis komen om advies te geven bij het inrichten.”

Dijksman vertelt dat het werk van Vogelbescherming zich uitstrekt van de achtertuin tot in Afrika. “De vereniging zet zich in voor alle vogels die in het wild voorkomen: in tuinen, in de Nederlandse natuur, en voor trekvogels die ieder jaar naar Afrika vliegen.” Vogelbescherming heeft geen eigen natuurgebieden, maar is een netwerkorganisatie. Dat betekent samenwerken met andere organisaties. “We laten onderzoek uitvoeren als het slecht gaat met een vogel. Dat doen we bijvoorbeeld naar de grutto, een soort waarmee het niet goed gaat. Als we niets doen, zijn er over twintig jaar bijna geen grutto’s meer. Vervolgens kijken we wat we kunnen doen. We ondersteunen boeren die zich inzetten voor de weidevogels, bijvoorbeeld door een stukje ‘plas dras’, een nat gebiedje, aan te leggen. Of we helpen ze bij de aanleg van kruidenstroken.”

Vogelvinder

Nieuw is de app ‘mijnvogelvinder.nl’. Daarop kun je opzoeken welke vogels in Zeist voorkomen. Je kunt ook kenmerken van een vogel invoeren en zo zien welke vogel je waarschijnlijk gezien hebt. Zo wordt vogels herkennen makkelijker. Maar het kan ook andersom. Stel, je wilt een visarend zien. Dan kun je zien waar die in Nederland voorkomt, bijvoorbeeld in De Biesbosch. Vogelbescherming organiseert al bijna twintig jaar de tuinvogeltelling in januari. In mei is de vogelweek, dan zijn er gratis excursies in het hele land. Stadsconsulenten van Vogelbescherming praten mee bij gemeenten en wetlandwachten kijken mee bij grote wateren zoals de Wadden. “Zij zijn onze ogen en oren,” zegt Dijksman.

Trekvogels

“Veel van onze trekvogels gaan ieder jaar naar Afrika. Als de vogels daar niet overleven, hebben we ze hier daarna ook niet meer.” Daarom ondersteunt Vogelbescherming lokale beschermers en zorgt de organisatie voor educatie, bijvoorbeeld op scholen. Dijksman: “Vrijwilligers hebben honderden oude verrekijkers die hier werden binnengebracht opgeknapt en die naar scholen en vogelbeschermers in Afrika gebracht. Kijkers voor kijkers noemen we dat.” Vogelbescherming werkt samen met Bird Life International en met lokale organisaties in landen in West-Afrika, zoals Burkina Faso. Die samenwerking heeft succes, bijvoorbeeld in de Sahel waar gezamenlijk 150.000 bomen zijn geplant. Daardoor kunnen trekvogels als koekoek en wielewaal hier weer goed overwinteren.

Dijksman woont in Zeist en geniet van de vogels in haar tuin. “Dit jaar hadden we veel koolmezen, spechten en roodborstjes in onze tuin. Mijn achterbuurman heeft een holle boom waarin vogels nesten maken en we hangen pindakaaspotten op. De kuifmeesjes vind ik het allerleukst. Mensen worden blij van vogels kijken, de populariteit ervan neemt toe,” zegt Dijksman. “Wij kunnen ons werk pas doen als mensen in vogels geïnteresseerd zijn en er verwonderd door raken. Het gaat uiteindelijk om de balans in de natuur. Vogels zijn een soort graadmeter, als zij er niet meer zijn, dan is een gebied niet gezond, ook niet voor onszelf.”



www.vogelbescherming.nl