Hoe kun je winkelen zonder afval?

De No Waste Tour eindigde bij ‘Van Klaas', waar de liefde voor gezond en vers eten en duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Deze week is het de Week van de duurzaamheid. Een week vol activiteiten op het gebied van klimaat en energie, kringloopeconomie, natuur en landschap en een gezonde leefomgeving. De hele week zijn er overal in Zeist activiteiten, waaraan je kunt deelnemen. Wij gingen mee met de Zero Waste Tour die werd georganiseerd door de werkgroep Afval 0.0 van Samen Duurzaam Zeist.

door Hetty Heijne

ZEIST - Hoe kan ik winkelen met minder of zelfs zonder afval? Die vraag stond centraal tijdens de Zero Waste Tour. Een wandeltocht door het centrum van Zeist waarbij Annemiek Degenkamp onze gids was en uitleg gaf over Zero Waste winkelen. Vooraf kregen we een lijst met 21 deelnemende winkels waar je Zero Waste producten kan kopen. Daarnaast kregen we een katoenen zakje dat we konden gebruiken als we iets zouden aanschaffen, zodat we geen plastic zak nodig hadden.

“Zero Waste staat voor het produceren van minder afval en iedereen kan daaraan meedoen”, vertelt Annemiek ons aan het begin van de tour. “Dat begint bij afvalvrij winkelen. Dit vergt wel wat organisatie, maar als je met één ding begint en het uitbreidt, zal het vanzelf een gewoonte worden. Er zijn genoeg alternatieven voor plastic wegwerpverpakkingen of aluminium folies.’’ Ze toont ons haar (katoenen) boodschappentas; hierin zitten katoenen zakjes, netjes, herbruikbare doosjes en glazen potjes. We gaan op pad en komen uit bij kaaswinkel Scheer. Annemiek laat ons een verpakkingsdoek voor kaas zien van katoen met een speciale binnenkant en wijst ons op de sticker ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’, die bij de deelnemende winkels op het raam zitten. Bij viswinkel Vossole neem je je eigen bakjes mee en bij bakker Albert je eigen stoffen broodzak. Bij Gerda’s Notenbar laat je noten in een glazen potje doen en op de weekmarkt doe je de spullen gewoon los in je boodschappentas.

Al wandelend worden we er ons van bewust dat afval verminderen eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is als het lijkt. Ik ben ‘om’ en ga vanaf nu meer ‘zero waste’ winkelen!

Duurzaamheid is de laatste jaren steeds meer een hot item geworden. Men wordt zich steeds meer bewust van de gevolgen voor het milieu. Vandaar dat de Week van de duurzaamheid vol zit met duurzame activiteiten voor jong en oud die worden georganiseerd op diverse locaties in de gemeente Zeist en online. Let op: in verband met corona is het nodig om je voor de meeste activiteiten aan te melden. De Week van de duurzaamheid duurt nog tot en met zaterdag 17 oktober. @weekvandeduurzamheidzeist.nl