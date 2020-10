4000 euro voor Hospice

Zeist - ‘Ik heb altijd gedacht, als ik stop met de praktijk, dan wil ik geen cadeau voor mezelf maar ga ik geld inzamelen voor twee goede doelen: hospice Heuvelrug en het Utrechts Landschap’, vertelt huisarts Inge Groenewegen. Toen ze recent afscheid nam van haar praktijk in Kerckebosch voegde ze de daad bij het woord. Ten gunste van hospice Heuvelrug kwam 4000 euro binnen. Afgelopen zaterdag, op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, overhandigde zij een symbolische cheque aan Ans Pereboom, bestuurslid van het hospice, in het bijzijn van verpleegkundigen Marieke Korstanje en Esther Donker.

Inge Groenewegen is 33 jaar huisarts, waarvan 25 jaar in de praktijk waar ze afscheid van nam. ‘Het hospice zit om de hoek van de praktijk’, zegt ze. Dat zorgt voor een band: ‘’Mensen kunnen hun eigen huisarts houden als ze naar het hospice gaan’’.