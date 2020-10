Vorm en Kleurenspel

Twee dagen lang werk te zien kunstenaars in Den Dolder.

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november is in de Gehoorzaal aan Vijverhof 25 werk te zien van vier kunstenaars.

Den Dolder - Cox Koppenol uit Zeist met kleurrijke schilderijen waarbij bloemen de voornaamste inspiratiebron zijn. Rene Domstorff uit Prinsenbeek is tekenaar en cartoonist. Zijn tekeningen zijn kleurrijk, fantasievol en nodigen uit om te blijven kijken. Kinderdagverblijven, slaapkamers en wachtruimtes komen tot leven met het werk van Rene. Potlood en computer zijn de gereedschappen waarmee hij zijn ontwerpen tot leven laat komen. Jan en Tom Dijkstra, vader en zoon, werken beiden in verschillende steensoorten. Jan gaat vooral uit van diervormen, terwijl bij Tom het menselijk lichaam vaak het uitgangspunt vormt. De expositieruimte is coronabestendig ingericht en gratis toegankelijk op beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur.