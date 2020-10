Portretten van liefst zeven generaties

Als iemand kunst met de paplepel kreeg ingegoten is het Hans Doortmont wel. Zijn betovergrootvader is niemand minder dan Johannes Christoffel Vaarberg, fijnschilder in Weesp. Een zelfportret van Joannes en zijn vrouw hangt bij Hans aan de muur.

door Adriënne Nijssen

Zeist – “Maar ook mijn vader schilderde en in de familie zijn nogal wat pianisten en organisten geweest. Ik heb zelf ook zeven jaar les gehad, ik speel een beetje piano. Maar schilderen doe ik veel liever.”

Hans volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam en in Amersfoort, met acht tentamens in alle mogelijke disciplines. “Ik heb tassen gemaakt, beelden gemaakt. Omdat het zoveel volume heeft en ik niet wist waar ik het moest laten, ben ik gaan schilderen. Maar dat aantal nadert nu ook de honderd. Ik heb een fantastisch atelier in Den Dolder. Mijn grootste wens is ook dat we daar nog een tijd kunnen blijven. We moeten een keer weg, het is anti-kraak. Ik ben trouwens ook bestuurslid van P’Arts. Ik regel alle tentoonstellingen in de Oude Gehoorzaal en ik geef er les in mijn atelier.”

Hans schilderde lang op een zeer speciale manier. “Ik giet heel dunne acrylverf op een doek en met een blazer blaas ik het alle kanten op. Dat droogt vrij snel en dan kan er weer een laag overheen. Het wordt heel transparant. Als de verf dik is dekt het meteen en dat wil ik niet. Er komen soms wel dertig lagen over elkaar.”

Daarnaast schildert Hans naturalistisch en in opdracht maakt hij portretten. “De meeste mensen willen een goedgelijkend portret, dus dat is een heel andere manier van schilderen. Verder ben ik bestuurslid van de teken- en schildervereniging ‘De Toets’ in Zeist. In de zomervakantie schilderen we buiten, ook weer heel anders. Overigens moeten we daar volgend jaar helaas de ruimte verlaten.”

Hans was directeur van een basisschool in Zeist en hij woont nog altijd in de voormalige dienstwoning. “Aan de ene kant van de kamer hangen schilderijen van mij en aan de andere kant schilderijen van mijn betovergrootvader. Dat is voor het contrast. Die schilderijen van mijn betovergrootvader moeten in de familie blijven, dat weten ook mijn kinderen. Al zou ik nog zo’n geldproblemen hebben, dan nog zou ik ze niet verkopen. Ik heb portretten van zeven generaties, daar ben ik trots op. Wie heeft dat?”

Hans exposeerde overal in Nederland en ook in Vietnam en Amerika hangen schilderijen van hem. “Ik denk vooral met emotie terug aan een expositie in Wijk bij Duurstede, waar ik een van mijn eerste schilderijen verkocht voor zevenhonderdvijftig gulden. Ik had een binding met dat schilderij.”

Hans wil juist graag in deze tijd van corona exposeren, mensen mooie dingen laten zien. Op 24 en 25 oktober doet hij dat samen met drie andere kunstenaars in de Oude Gehoorzaal in Den Dolder. De tentoonstelling is geopend van 12.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Navigatieadres is Vijverhof 1, Den Dolder.