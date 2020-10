Herfstwandeling: Bornia en Heidestein

De bossen beginnen te verkleuren, bladeren vallen en paddenstoelen schieten de grond uit. Het is herfst en dé tijd om een lekkere wandeling in het bos te maken. We gaan weer een leuke route uitproberen en omdat het herfstvakantie is gaan de kinderen mee.

Hetty Heijne

ZEIST - We besluiten te gaan wandelen door landgoed Bornia en Heidestein. Er lopen verschillende wandelroutes door dit gebied heen en wij gaan een kinderroute lopen van ongeveer zes kilometer die we downloaden van de website www.detweevoeter.nl. De rugzakken worden gevuld met broodjes, drinken en iets lekkers, een spiegeltje en een vergrootglas.

De route begint bij station Driebergen-Zeist. Vanaf hier gaan we de fietsbrug over en rechtdoor het fietspad op. Met het spoor aan onze linkerhand lopen we door tot het eind. Hier steken de weg en het spoor over en lopen landgoed Bornia in. We wandelen kriskras door een afwisselend bos met karakteristieke dennen. Onderweg zien we verschillende paddenstoelen en hoe beter we kijken, hoe meer we er zien. Ons spiegeltje en vergrootglas komen goed van pas: zo bekijken we de vliegenzwam en het elfenbankje van dichtbij en van onderen, zonder ze aan te raken. Na ons paddenstoelavontuur gaan we verder en komen uit bij de resten van een oude spoorlijn. Spoorlijn? Ja, want tussen 1920 en 1958 reed er op het landgoed een treintje. Verderop gaan we een ‘overstapje’ over, wandelen landgoed Heidestein in en komen op een indrukwekkende heide uit. We gaan langs een klein vennetje en verderop stoppen we bij de klimboom en de ‘bank voor reuzen’, waar we wat eten en drinken en genieten van het mooie uitzicht.

Als we weer verder gaan komen we langs diverse paaltjes met daarop - speciaal voor kinderen - tekeningen met tekst over de aanwezige bomen en dieren. De route gaat het bos weer in, over een ander ‘overstapje’ en langs diverse bruggetjes. We steken het laatste bruggetje over en komen uit bij een vijver met eiland. Links van ons is een hoge stalen trap. De route gaat beneden langs, maar de kinderen staan binnen no-time boven. Wij besluiten te volgen, zij het in een wat rustiger tempo. Van bovenaf heb je een mooi een uitzicht op het eilandje en het - zeer heldere - water. Aan de andere kant gaan we weer naar beneden en voor we het weten zijn we de kinderen alweer kwijt. Zij hebben de ‘tunneltjes’ ontdekt die hier in de aarden wal gemaakt zijn. De route gaat verder naar de oude schaapskooi (waar ook een infopunt gevestigd is, maar die is tot 1 november vanwege corona gesloten) en we zien de Drentse heideschapen in de verte grazen. De route gaat nu langzaam weer richting het beginpunt. Onderweg zoeken nog wat kastanjes en dennenappels en bekijken we nog wat paddenstoelen, alvorens we weer bij Station Driebergen-Zeist terugkomen.

Wil je in deze tijd ook genieten van de natuur? Vermijd dan drukke plekken, houd afstand en blijf vooral op de wandelpaden.