Sloop naoorlogse flats Margrietlaan voltooid

Op donderdag 15 oktober gaven drie oud-bewoners van flat negen in Kerckebosch het startsein voor de sloop van het laatste stuk van hun oude flat. Op het moment dat ze op een rode toeter drukten, begon de kraanmachinist met het afbreken van het laatste stuk van flat negen, die achter de huidige Prinses Alexialaan stond.

door Ellis Plokker

Zeist - Drie oud bewoners hebben 50 jaar in de naoorlogse flat aan de Margrietlaan gewoond. Afgelopen zomer zijn ze verhuisd naar een nieuw appartement. Meneer Van den Oudenalder is er op vooruit gegaan: “De flat was sterk verouderd en ons nieuwe appartement is prachtig en energieneutraal gebouwd.” Mevrouw Van den Oudenalder vindt dat de wijk ongeveer hetzelfde is gebleven, daardoor voelt ze zich nog steeds helemaal thuis. Haar man voegt eraan toe dat er wel veel is bijgebouwd. “Achter onze oude flat was een groot bos, onze nieuwe flat staat in het gras, maar ook nog steeds aan de rand van het bos.”

Evert-Jan Roelofsen, directeur van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij, kijkt met gemengde gevoelens terug op de sloop. “Aan de ene kant ben ik blij dat de flats er niet meer staan, maar het doet me aan de andere kant ook wel wat. Het is toch het einde van een tijdperk, dit is de laatste flat, de cirkel is rond. Ik ben blij dat we nog aandacht aan hebben besteed aan de sloop van het laatste stuk, al konden er door de huidige coronacrisis maar weinig mensen bij zijn.” Naast de drie oud-bewoners waren alleen medewerkers van de firma Bottelier en Evert-Jan Roelofsen aanwezig, plus twee verslaggevers.

Fedor Bottelier van de firma Bottelier overhandigt een certificaat aan Evert-Jan Roelofsen van de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM). “We hebben een gezamenlijk doel bereikt, want we hebben veel materialen hergebruikt. De WOM heeft als een van de eerste opdrachtgevers in Nederland actief deelgenomen aan het meedenken over circulair slopen en daar willen we de WOM graag voor bedanken.” Bij de sloop van de eerste flats kon er niet veel materiaal worden hergebruikt, alleen (als fundering) voor wegenbouw, maar dat was destijds vrij gebruikelijk.

Bij het ter perse gaan van deze krant is de sloop van de flat waarschijnlijk voltooid. Achter het huidige woongebied aan de Prinses Alexialaan komen een aantal eengezinswoningen en een gebouw met huurwoningen, bij elkaar zo’n vijftig woningen. Binnenkort wordt gestart met de bouw van twee gebouwen met huurappartementen aan de Prinses Marijkelaan.

