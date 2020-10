Dan gaan we toch wandelen

Eerder melden we jullie al dat met het oog op alle coronaontwikkelingen we de hele maand oktober dicht zouden blijven voor bezoekers. Daar hebben we in ieder geval, om maar direct met de deur in huis te vallen, tot en met 15 november van gemaakt.

Zeist - Dat doen we liever niet en ook onze ezelbewoners protesteren tegen deze beslissing, maar we kunnen niet anders, zowel voor jullie als voor onze gezondheid. Maar we leggen ons daar niet bij neer en organiseren inmiddels op verzoek (voor maximaal 4 personen tegelijk) ezelwandelingen op maat. Want in de buitenlucht heeft dat virus toch minder kans en wandelen is gezond en de ezels vinden het geweldig. Die 1,5 meter afstand die bewaken we met z’n allen. Inmiddels roepen we hier al: één ezel afstand!

Je kunt gaan wandelen op een door jouw gekozen datum en tijd. Uiteraard gaat alles in overleg, vragen we hier ook een vergoeding voor en kijken we ook of het in onze planning past, maar we zijn flexibel en er is best wat mogelijk. Ook zonder begeleiding gewoon lekker met z’n tweetjes een ezel meenemen het bos in, het kan allemaal. Dus trek die laarzen maar vast aan, mail je verzoek naar ezelwandeling@ezelsocieteit.nl en de ezels staan voor je in de rij!



Hartelijke ezelgroet

van ons allemaal

Ezelsociëteit