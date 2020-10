Tulpenbollen tegen polio

Zaterdag 24 oktober was World Polio Day. Leerlingen uit groep 4 van de klas van juf Petra van OBS Op Dreef hebben een groot aantal End Polio Now-tulpenbollen geplant in bloembakken bij deze basisschool Op Dreef, waar veel kinderen van vluchtelingen een plek hebben.

Zeist - Voorafgaand aan het planten van de bollen kregen de lerlingen een extra les over de ziekte polio die kinderen verlamt. De tulpenbollen werden door de kinderen in bakken die op wieltjes staan geplant. Deze karren worden elke dag weer in een schuur gezet ter beveiliging. Als dank voor hun harde werk kregen alle kinderen een typisch Hollandse oliebol met poedersuiker.

In heel Nederland verkoopt de Rotary doosjes End Polio Now-tulpenbollen voor de fundraising voor het End Polio Now project, waarbij kinderen tussen 0 en 5 jaar een vaccin krijgen.