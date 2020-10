Wandelen op de Utrechtse Heuvelrug

We besluiten deze keer om iets verder van huis te gaan wandelen. We pakken onze wandelschoenen en regenjas, stappen in de auto en gaan op weg naar boswachterij de Amerongse Berg. Staatsbosbeheer heeft in dit gebied een aantal wandelroutes uitgezet die zijn gemarkeerd met gekleurde paaltjes en variëren in lengte. We kiezen de wandelroute ‘Hoog en Laag’ van de Utrechtse Heuvelrug, die ongeveer zes kilometer lang is.

door Hetty Heijne

AMERONGEN - Boswachterij De Amerongse Berg kent grote hoogteverschillen en steile hellingen. De Amerongse kop is met 69,5 meter boven NAP het hoogste punt van de hele Utrechtse Heuvelrug. Dat maakt deze wandelroute uitdagend en leuk.

Ons startpunt is het informatiecentrum Tabaksschuur Amerongen aan de Veenseweg (op dit moment helaas gesloten tot 1 november). We lopen tussen de akkers door en komen bij een uitzichtpunt met bankje. Vanaf hier hebben we een mooi vergezicht over de uiterwaarden van de Nederrijn. Bij helder weer zou je de stuw in de Nederrijn en Wijk bij Duurstede kunnen zien, maar het is vandaag te bewolkt.

De route gaat verder door het bos en af en toe moeten we een behoorlijke water- en modderpartijen trotseren, maar dat hoort nu eenmaal bij de herfst. We komen uit bij de Amerongse Berg en restaurant Het Berghuis (vanwege corona nu gesloten). Voor kinderen is hier een grote speeltuin en een klimparcours. Het parcours is slechts een meter boven de grond, zodat ze er veilig op kunnen klimmen, maar uitdagend genoeg om ze een hele poos bezig te houden.

Naast het restaurant ligt een reconstructie van een prehistorische grafheuvel, die in 3D-weergave laat zien hoe de vele grafheuvels hier in de omgeving zijn opgebouwd. We zien de heuvels regelmatig op onze wandelingen, maar hadden geen idee hoe dat er nou van binnen uit zou zien, super interessant! We gaan verder en beginnen aan de klim naar de top van de Amerongse Berg. Bovenaan zou je een spectaculair uitzicht hebben, tenminste als het weer mee zit, en dat is vandaag niet het geval. Toch krijgen we een idee van hoe het eruit zou zien bij helder weer.

Snel verder dan maar. Brede en smalle paden wisselen elkaar af terwijl we afdalen naar de Amerongse Bovenpolder. We komen langs korenmolen ’t Wissel (1855) die na een aantal grondige restauraties weer de wieken kan laten draaien. De molen is open als de blauwe wimpel uithangt.

Een groot deel van de Amerongse Bovenpolder bestaat uit kwelmoeras. Dit moeras wordt gevoed door schoon grondwater (kwel), afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. We komen langs een uitkijkplatform, klimmen omhoog en kijken ver over de uiterwaarden uit. Het is een prachtig waterrijk gebied waar veel bijzondere planten en vogels groeien en broeden. In de verte zien we tevens kasteel Amerongen liggen. Weer beneden gaat onze route terug naar het informatiecentrum.