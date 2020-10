Van klant naar vrijwilliger in korte tijd

“Ik kwam hier eerst als klant,” zegt Ron Visser, vrijwilliger bij de Weggeefwinkel aan de Laan van Vollenhove. “Ik was als klant altijd de doosjes op de muziekafdeling aan het controleren. Ik controleerde of de juiste cd’s in de juiste doosjes zaten en ik was bezig de cd’s in de juiste categorieën te zetten. Toen het personeel mij een keer of vier vijf hiermee bezig zag vroegen ze om een gesprek. En zo ben ik hier terecht gekomen. Ik werk hier nu zo’n twee jaar.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Ron wilde eigenlijk altijd al vrijwilligerswerk doen. “Ik ben mantelzorger voor mijn ouders en dat hield me tegen. Want zij gaan voor. Dat snappen ze hier bij de Weggeefwinkel. Bovendien zijn muziek en film altijd mijn hobby geweest en nog steeds. Je pakt dingen op waar je interesse in hebt of waar je iets vanaf weet. Ik wil bijvoorbeeld niet ingezet worden bij de babykleding. Daar weet ik namelijk niets van. Ik doe wel hand- en spandiensten zoals stofzuigen.”

Ron kijkt nu als vrijwilliger alle cd’s en dvd’s na. Nog steeds kijkt hij of de juiste schijfjes in de doosjes zitten. “Als je Nana Mouskouri zoekt moet je bij thuiskomst geen Iron Maiden in het doosje vinden. Ik kijk ook of de doosjes er fatsoenlijk uitzien. De kwaliteit moet goed genoeg zijn om mee te nemen. De presentatie moet in orde zijn. Dat doen we overigens allemaal. Mensen moeten zien dat het hier netjes is.”

Bij de cd’s wordt globaal een onderscheid gemaakt tussen klassiek, kindercd’s, Engelstalige cd’s , Nederlandstalige cd’s en diversen. De dvd’s worden wat grover ingedeeld, namelijk in de rubrieken volwassen en kinderen. “Cd’s en dvd’s op alfabet zetten heeft geen enkele zin, mensen zetten het toch niet goed terug. Dat zou veel teveel tijd kosten. We hebben immers maar een beperkt aantal uren voor ons werk ter beschikking. Die kun je beter benutten voor uitzoeken van de films en muziek en voor het maken van een mooie presentatie,” vertelt Ron.

In principe is Ron alle uren dat de winkel open is aanwezig. Nu, in deze coronatijd, is het dus wat minder dan normaal. Hij zoekt nu de spullen op dinsdag uit en zet ze klaar voor de volgende dag. “Op dinsdag zijn we alleen met vrijwilligers, op woensdag zijn er wel klanten. Ik heb niet specifiek contact met de klanten, ik ben meer een achtergrondmedewerker. Maar na verloop van tijd zijn er toch mensen die mij kennen en soms komen vragen of ik een specifiek iets voor ze achter wil houden als dat binnenkomt.”

In zijn werkzame leven werkte Ron als uitzendkracht bij facilitaire diensten. Vaak archieven en repro-afdelingen. “Ik ben al jaren afgekeurd en alleenstaand. Voor mijzelf zijn de contacten met andere mensen het belangrijkste aan vrijwilligerswerk. Het is een manier om onder de mensen te komen. Daarnaast vooral ook om iets goeds te doen. Je stelt je dienstbaar op voor anderen. Ik heb het idee dat ik mijn uitkering ook ‘verdien’ door dit werk te doen. Het geeft mijn leven richting. Als je alleenstaand bent en je zou geen vrijwilligerswerk hebben, dan heb je niet veel contacten.”