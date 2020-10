Elektrische deelauto rijdt heerlijk

Nancy van Etten en Paul Mekke gebruiken sinds anderhalf jaar een deelauto van Samen Slim Rijden Zeist. De elektrische auto die ze het meest gebruiken, staat niet ver van hun huis in Kerckebosch. Die kunnen ze gemakkelijk reserveren via een app op hun telefoon. Mocht deze auto al gereserveerd zijn door iemand anders, dan staat er nog een auto een paar honderd meter verderop.

door Ellis Plokker

Zeist - De deelauto bevalt Van Etten en Mekke goed. Nancy van Etten: “Het is een hele luxe, moderne auto. Hij rijdt heerlijk en je hoort hem niet als je rijdt. Ik ben er erg tevreden en enthousiast over, want we hebben ook nog eens minder kosten dan toen we onze eigen auto nog hadden.” Van Etten moet wel iets meer plannen voordat ze de auto pakt. “Je moet van tevoren reserveren, dus je moet wel meer nadenken over wanneer je de auto nodig hebt. Daardoor verandert het autodelen ook je gedrag, we rijden nu veel minder dan vorige jaren.”

Nancy van Etten vertelt dat zij en haar partner de eerste twee maanden zelf ook nog een auto hadden. Ze vroegen zich af hoe het zou gaan als ze onverwacht een auto nodig hadden. Van Etten: “Onze eigen auto was oud en aan vervanging toe, want we kregen steeds meer kosten aan reparaties. Een nieuwe auto is een grote uitgave, dus we wilden kijken hoe het zou gaan met een deelauto. We wilden vanwege het milieu ook graag elektrisch gaan rijden.” Van Etten en haar man hebben in de twee eerste maanden maar één of twee keer hun eigen auto gebruikt. Omdat ze dat gemakkelijk anders hadden kunnen plannen, besloten ze hun eigen auto te verkopen.

Vakantie

Vorig jaar zijn Van Etten en Mekke nog met hun eigen benzineauto op vakantie geweest. Van Etten vertelt dat als je met de deelauto verder weg wilt, je rekening moet houden met het opladen van de auto. “Ook als je even op en neer naar Groningen of Antwerpen wilt met de deelauto, moet je hem onderweg een keer opladen. Als het koud is, en je hebt de verwarming aan, moet dat vaker dan in de zomer. Dan ga je onderweg even koffie drinken. Dat opladen neem je mee in je voorbereiding.”

De deelauto kan ook gereserveerd worden voor een of twee weken vakantie, of je kunt met korting een auto huren. In Frankrijk zijn er minder laadstations, dus met de deelauto moet je van tevoren kijken waar je kunt opladen. Nancy van Etten: “Dit jaar hebben we de deelauto meegenomen voor een week in Nederland. Als we volgend jaar naar het buitenland willen, huren we misschien een camper of een benzineauto. Of we gaan met de trein. Zelfs dan zijn we nog goedkoper uit dan met een eigen auto.” In Zeist, Den Dolder en Austerlitz staan inmiddels 17 deelauto’s van Samen Slim Rijden. Op de website staan filmpjes over het gebruik en het aanmelden. www.

samenslimrijden-zeist.nl