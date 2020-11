Schilderijen, beelden én ontwerpen

Zippora Meijer is een kunstenares met verschillende disciplines. “Zo sta ik geregistreerd in de kunstwereld,” zegt ze. “Ik schilder, ik beeldhouw én ik ontwerp.” Als kind was Zippora altijd met vorm en kleur bezig. “Ik keek naar de art-deco figuren in het behang. In gedachte gaf ik ze een andere vorm en kleur. Ik tekende, schilderde, kleide, ik was een creatief kind. Maar ook een introvert kind, ik uitte mijn gevoelens door creativiteit. Verbaal was ik niet zo goed.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Zippora wilde in eerste instantie de paardensport in gaan. Ze werkte ook op een manege en had zelf een paard. Maar ook in die tijd tekende ze, bijna altijd paarden. “Ik trouwde, kreeg een zoon. Ik kon mijn creativiteit in huis kwijt. Ik was altijd aan het stylen en tekenen. Toen mijn zoon wat ouder werd ben ik naar de Vrije Academie in Zevenaar gegaan.”

‘’Restylen was in de jaren negentig nog niet zo gebruikelijk. De dadaïsten deden dat wel. ik ging het ook doen. Ik gaf iets een andere kleur of andere vorm. Ik ging sieraden maken van materiaal dat anders weggegooid zou worden. Ik ging schoenen beschilderen. Ik had altijd de drang om met vorm en kleur bezig te zijn. Te bouwen, te experimenteren, te herstructureren. En dat doe ik nog steeds. Ik ben nog steeds experimenteel bezig. Op zoek naar nieuw materiaal, nieuwe vormen, nieuwe kleuren. Waarom ik iets een tweede leven wil geven, weet ik eigenlijk niet eens. Dat is de kunstenaar in mij.”

Zippora heeft inmiddels veel volgers op socialE media. “Er zijn mensen die iets van me overnemen. Ik ben een soort voorbeeld. Ik breng wat in de maatschappij in. En dat vind ik heerlijk.”

Zippora had exposities in binnen- en buitenland. “Zweden, Denemarken, Duitsland en uiteraard in Nederland op heel veel plaatsen,” somt ze op. “Mijn eerste expositie was bij TNO in Apeldoorn. Zij vonden mijn werk uniek omdat ik van chips uit computers sieraden maakte. Het was heel spannend. Maar dat vind ik elke expositie opnieuw. Ik verkocht die eerste keer meteen iets van mijn werk. Ik ben ook genomineerd geweest voor Rotterdam Design. En ik heb ook een Amerikaanse kunstprijs gewonnen. Via internet kon je werk inzenden, daar kon op gestemd worden. En daar won ik.”

Ter ere van het vierhonderdjarig bestaan van Grolsch maakte Zippora drie schilderijen. Die gaan nu via verpakkingen en blikjes de hele wereld over en worden dus door veel mensen gezien,” vertelt ze. “Mijn werk wordt met heel veel passie en liefde gemaakt. Met het doel dat over te dragen naar anderen, ze andere inzichten te geven. Niet alleen de kunstenaar kijkt naar mijn werk, heel veel werken van mij kijken ook de toeschouwer aan. Het is duidelijk tweerichtingsverkeer. Het neemt je mee in de diepte. Kunst is voor mij ook een beetje magic.”

Werk van deze veelzijdige kunstenares is te zien op www.zipporameijer.com, maar Zippora zou het nog leuker vinden als u eens een keertje langs komt in haar galerie aan de Slotlaan 194 in Zeist.