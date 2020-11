Grootvorstin Catharina bezocht Zeist

In onze serie Hoog bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor grootvorstin Catharina van Rusland. Zij bezocht Zeist op 4 maart 1814. Haar bezoek duurde maar een middag en is nauwelijks terug te vinden in de archieven. De Zeister royaltykenner en Frankrijkspecialist Anne Louis Cammenga vertelt erover.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis: “Tsaar Alexander I van Rusland was op dat moment de machtigste man van Europa en Catharina was zijn lievelingszus. De tsaar gaf haar de liefkozende bijnaam Catiche en schreef aan haar: ‘Hoe meer dagen er passeren; hoe meer ik als broer van je houd’. Haar invloed op hem was dus zéér groot.

De tsaar en zijn zus reisden in 1814 door Europa. Napoleon was zojuist verslagen. Catharina wees de tsaar op het bestaan van Zeist en dat leidde ertoe dat de Russische vorst de plek later ook zelf bezocht. Alexander en Catharina waren beiden zeer godsdienstig geïnteresseerd en de grootvorstin kwam dan ook in de eerste plaats naar Zeist om de Hernhutters te bezoeken. Zij is in de Broederkerk geweest en heeft daar met dominee Peter Treschow en de ouderlingen gesproken”.

Anne Louis: “Catharina was een beeldschone jonge vrouw die omging met alle belangrijke mannen van haar tijd, zoals Koning George IV van Groot-Brittannië en de Oostenrijkse staatsman Metternich. Tijdens een bezoek aan Londen van Tsaar Alexander I en zijn lievelingzus schreef de vrouw van de Russische Ambassadeur, Prinses Dorothea Lieven over Catharina: ‘Zij was erg verleidelijk in blik en manieren, een zelfverzekerde manier van lopen, een trotse blik, een stralend oog en het mooiste haar ter wereld.’

Catharina was de zuster van Anna Paulowna, de latere vrouw van koning Willem II. Naar haar is in Zeist de Anna Paulownalaan genoemd. Catharina was ook de moeder van Sophie van Württemberg, de vrouw van koning Willem lll. Naast de Anna Paulownalaan bevindt zich dan ook de Sophialaan in Zeist.

Anne Louis vervolgt: “Catharina werd niet oud, ofschoon zij toch twee keer gehuwd is geweest en vier kinderen heeft gekregen. De eerste keer huwde zij in 1809 met Hertog George van Oldenburg, die in 1812 stierf, en de tweede keer huwde zij 1816 met Kroonprins Willem van Württemberg, die haar zou overleven. In 1819 stierf ze op 30-jarige leeftijd. Koud weer werd haar fataal. Ze was vernoemd naar haar grootmoeder, de beroemde tsarina Catharina de Grote’’.

Anne Louis: “Nog een laatste voorbeeld van de grote invloed van Catharina op haar broer. Mede op aanwijzing van zijn zus richtte de tsaar in 1815 de Heilige Alliantie op. De bedoeling daarvan was dat de grote Europese, christelijke bondgenoten Rusland, Oostenrijk en Pruisen zouden samenwerken op basis van christelijke waarden en zo oorlogen zouden weten te voorkomen. De Alliantie werd opgericht tijdens het Weense Congres van 1815. Catharina was op dat moment ook in Wenen en maakte daar grote indruk”.