Jonge mantelzorgers krijgen steun

Kent u ’n jonge mantelzorger? Een kind nog, dat ‘meezorgt’, omdat er ziekte is in het gezin, meevoelt met het verdriet voor een broertje, zusje of de ouders zelf? Scholen en kinderopvang rond deze kinderen zijn het netwerk, dat steun nodig heeft. Rotary De Bilt deed het al en Rotary Zandzegge in Bilthoven volgt. En die steekt weer de clubs in Zeist aan. Zij zetten zich in om het boekje Papa Draak wordt niet meer beter op grote schaal in dat netwerk brengen.

door Ilona Hofstra

Zeist - Lisa Westerhof van Rotary Zandzegge in Bilthoven kent zo’n jonge mantelzorger: ze is 5 jaar en het vriendinnetje van haar dochter. Ze wil geen doktertje spelen. Haar papa heeft de spierziekte ALS en wordt niet meer beter. Hij zit in ‘n rolstoel en ze wil ‘dat het nog ‘n miljoenduizendnachtjes duurt voor hij dood gaat’.

Lisa: “Het is zo moeilijk voor ouders en leerkrachten: hoe ga je om met het verdriet, wat bepraat ik met de kinderen?” Op scholen en kinder- en buitenschoolse opvang is er geen klip en klaar antwoord. In samenwerking met de Stichting Mantelzorg of het Sociale Team van de gemeente Zeist en elk andere gemeente, wordt de bekendheid groter.

Sascha Groen uit De Bilt is illustrator, schrijfster, pedagogisch medewerker en moeder van het vriendinnetje. Ze is ook de vrouw van de papa en heeft zelf multiple sclerose. Ze had de kracht een prentenboek te maken voor jonge kinderen: Papa draak wordt niet meer beter. Sascha: “het is zo fijn als anderen de thuissituatie kennen en erover gepraat kan worden. Ze doen er goed aan, want het is moeilijk hulp te vragen. Het ongemak is soms groot en schept afstand. Ik hoop dat mijn boek haar weg vindt naar mensen die met jonge kinderen werken. Om voor te lezen en te bepraten als er jonge mantelzorgers in de groep zijn.”

Lisa Westerhof rolt het plan landelijk uit en spreekt alle Rotaryclubs aan: Papa Draak moet in alle schoolbibliotheken, overal waar jonge mantelzorgers kunnen zijn met broertjes, zusjes of ouders in zo’n situatie. Tientallen scholen ontvingen het boek via Rotary De Bilt. Inmiddels vindt het plan z’n weg naar Zeist.

Er is nu een stappenplan dat alle Rotary’s kunnen navolgen: treed in contact met het Steunpunt Mantelzorg of Sociale Team in je gemeente, haal geld op, maak contact met scholen en kinderopvang, bestel bij de uitgever Papa Draak wordt niet meer beter, maak met Stichting Mantelzorg ‘n begeleidende brief en deel de boeken uit. Info en stappenplan: www.RotaryZandzegge.nl, RC De Bilt/Bilthoven Peter van Eijken, uitgeverij Leopold verkoop@wpgmedia.nl, https://www.weduweinopleiding.nl/boek/