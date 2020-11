Je huis van energielabel G naar label A

Robert Schliessler doet veel op het gebied van duurzaamheid. Hij is vrijwillig ambassadeur voor Mijn Groene Huis. Daar beantwoordt hij een keer in de maand vragen van bezoekers over energie. Daarnaast maakt hij installaties, posters en filmpjes voor het dit energiecentrum en probeert hij inwoners van Austerlitz enthousiast te maken voor duurzaamheid.

door Ellis Plokker

Austerlitz – Schliessler vertelt dat veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen als ze hun huis willen isoleren: “Je kunt informatie opzoeken op internet, maar dan zie je al snel door de bomen het bos niet meer.” Als energieambassadeur bij Mijn Groene Huis beantwoordt Schliessler daarom graag vragen van bezoekers over isoleren, zonnepanelen en de aanschaf van een warmtepomp. Hij legt uit waarom het slimmer is om te beginnen met maatregelen waarmee je huis 80% energiezuiniger wordt. “Dat is makkelijk te doen, ik noem dat de 80/20 regel. Je huis 100% energiezuinig maken is heel duur. Je kunt beter eerst het laaghangende fruit plukken, de rest kan later nog.” Schliessler woont zelf in een jaren ’30 huis in Austerlitz. Hij isoleerde zijn huis, schafte zonnepanelen, een warmteboiler en een warmtepomp aan voor 15.000 euro. “Ons huis ging van energielabel G naar label A. Voor de isolatie betaalden we 300 euro per maand aan energie.” Schliessler is nu 200 euro per maand goedkoper uit en bespaart zo’n 2400 euro per jaar aan energiekosten. “In minder dan zeven jaar hebben we de investering dus terugverdiend. Je huis stijgt erdoor in waarde en je woont in die tijd ook comfortabeler.”

Voor Mijn Groene Huis maakte Schliessler een koelkast met vier soorten glas erin, waar bezoekers kunnen zien wat verschillende soorten glas doen. Enkel glas laat ongeveer 15 graden kou door en oud dubbel glas laat 8 graden door. Het nieuwste HR+++/triple glas laat maar anderhalve graad kou door. Schliessler: “Met de hand voel je het bijna niet, maar door de thermometers zie je het verschil wel. Ik hou ervan om dingen visueel te vertellen, zodat mensen het kunnen begrijpen zonder veel tekst.”

Zonne-energie

Als kind droomde Schliessler ervan om samen met anderen de woestijn vol te zetten met zonnepanelen, om zo Europa van schone stroom te voorzien. Als volwassene zat hij een tijd in de politiek om een Europees supergrid op te zetten met zonne-energie in het zuiden en windmolens in het noorden van Europa. Schliessler: “Twaalf jaar geleden waren wij een stelletje nerds, nu staan die eerste zonnekrachtcentrales er gewoon en produceren ze super goedkope energie. Dat vind ik zo leuk om te zien.” Schliessler promoot daarnaast samen met Austerlitz Duurzaam het gebruik van elektrische deelauto’s en zorgde met hen voor de komst van een derde deelauto in het dorp.

www.mijngroenehuis.nu