'Het was nog mooier dan gedacht!'

De 6-jarige Norah lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Haar allerliefste wens was trouwen met haar vader, Raymond. Make-A-Wish Nederland plande daarom in samenwerking met een aantal partners een Wish Journey om Norah en haar familie in een moeilijke tijd een speciaal moment samen te geven.

door Carolyn Craanen

Zeist - Een positieve boost waar Norah nieuwe kracht van krijgt om sterker de toekomst in te gaan, dat was de bedoeling. Maandag 12 oktober was daar dan als spetterend slotstuk dé grote dag op Slot Zeist.

De maanden van voorbereiding waren al een feest op zich. Norah maakte een mooie tekening van haar trouwjurk, stelde een playlist samen voor de dag, had een online intakegesprek met de bijzondere trouwambtenaar Madelijne, maakte met haar broers bedank-cadeautjes voor de huwelijksgasten en ze zocht haar trouwjurk uit in het bijzijn van haar moeder en tante.

Op de grote dag ziet ze er dan ook uit als een echte bruid, met haar mooie vlecht, krullen en diamanten diadeem. De wenshaler heeft vooraf geïnformeerd, hoe de allerliefste wens van Norah er tot in detail uit moest zien. Een roze limousine brengt het gezin naar het prachtig versierde Slot Zeist. De getuigen leggen, naar oud Keltisch gebruik, elk een lint over de handen van het bruidspaar. Mama Daniëlla strikt als laatste de linten. Dan volgt een feestmaal met frietjes en limo aan een koninklijk gedekte tafel, een fotosessie waarbij Norah en papa zeven ‘geluksduiven’ loslaten, een ritje in de sprookjeskoets en ook de bruidstaart en kinderchampagne ontbreken natuurlijk niet. Als klap op de vuurpijl dansen papa en Norah een vooraf ingestudeerde Disney prinsessenwals.

Het was voor Norah een feestelijke Wish Journey vol verrassingen en hoogtepunten. En volgens Norah ‘was het nog mooier dan gedacht’. Niet zomaar een wens, maar een wens van hoop en kracht voor de toekomst.

Voorbeeld van sponsoring



Zonder de bijdrage van donateurs, Wish Partners en sponsoren zou het voor Make-A-Wish niet mogelijk zijn om allerliefste wensen zoals die van Norah te vervullen.Danerolles steunt Make-A-Wish bij de realisatie van meerdere wensvervullingen van ernstig zieke kinderen. De samenwerking is gestart met de wensvervulling van Norah. Gezinnen speciale momenten samen laten beleven, dat is waar Danerolles voor staat. Iets dat voor gezinnen met een ernstig ziek kind zeker niet altijd zo vanzelfsprekend is. Daarom gaat Danerolles Make-A-Wish Nederland steunen bij het vervullen van de allerliefste wensen van ernstig, tot levensbedreigend zieke kinderen.