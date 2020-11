Hollandse snert voor Hand-Mate

Het zijn ronduit bizarre tijden, waarover zeker ook de horeca kan meepraten. Zomaar je goedlopende zaak te moeten sluiten voor publiek is immers niet niks. Voor het van de zomer geopende Taste aan de Slotlaan in Zeist evenmin een gedroomd scenario.

door Jos van Schagen

Zeist - Toch is men hier allerminst pessimistisch. Volgens bedrijfsleider Bart Broshuis vormden de uitstekende start in de zomer en de weken daarna de bevestiging dat de gekozen formule de juiste was: kleine, smaakvolle gerechten uit alle windstreken en een mooi assortiment wijn tegen alleszins redelijke prijzen in een sfeervolle ambiance. Broshuis: "Vreselijk jammer natuurlijk dat we nu verplicht op slot zitten, maar ondertussen gebruiken we de tijd nuttig om onze zaak nóg sfeervoller en comfortabeler te maken met respectievelijk extra interieurverlichting en een fraaie terrasoverkapping."

Gratis snert

Om de ontstane 'overcapaciteit' in de keuken toch nog enigszins te benutten, besloot Broshuis, samen met Taste-eigenaren Rob van de Kant en Ömer Yildiz, iets aardigs te doen voor het goede doel: gratis snert voor de mensen die het al niet breed hadden en voor wie de COVID-crisis er vooral in sociaal-maatschappelijk opzicht extra hard inhakt. Zo kwam het dat Stevie Weijers, samen met Laura de drijvende kracht achter de Zeister dagbesteding 'De Loodszorg', alias 'Hand-Mate' aan de Van Oldenbarneveltlaan, uit handen van de Taste-gastheer een enorme pan, door Taste-gastvrouw Hakima vers bereide Hollandse Erwtensoep ontving.

"Ach, het is natuurlijk maar een bescheiden gebaar, maar met deze ludieke actie willen we niet alleen de inwendige mens achter Hand-Mate een opkikkertje geven, maar vooral ook aandacht vestigen op de fantastische dingen die ze daar verkopen, met veel liefde en creativiteit vervaardigd uit gebruikte materialen en producten. Hartstikke cool voor in menig modern interieur met een industrieel tintje. Beslist een bezoek waard! Uiteraard mét mondkapje…", aldus een enthousiaste Broshuis.

(Informatie: www.hand-mate.nl)