Thoori Balakrishnan uit Zeist viert aanstaande zaterdag Diwali anders dan anders.

Zeist - Diwali is het lichtjesfeest waarbij hindu’s vieren dat het goede het kwade overwint. Deze feestdag wordt gevierd met religieuze rituelen, olielampjes versierd door het hele huis, zoetigheid, cadeautjes, nieuwe kleding, bezoek aan familie en naasten. In een oude mythe wordt Diwali gevierd omdat er in een strijd de slechtheid wordt verslagen door de goedheid. Door corona is Diwali dit jaar anders. Thoori: ‘’Dit jaar is het voornamelijk een innerlijke strijd. Laten wij onze negatieve gedachtes door onze positieve gedachtes verslaan. Happy Diwali!’’.