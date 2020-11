Paradijselijke wandeling is aanrader

Nu we wat wandelroutes verder van huis gaan lopen, besluiten we om richting Barneveld te gaan. Naar het ‘Paradijs’ welteverstaan. Dit is de verzamelnaam van meerdere landgoederen, direct ten westen van Barneveld. In het gebied is 10 kilometer lange wandelroute uitgezet die - hoe kan het ook anders - het Paradijspad wordt genoemd.

door Hetty Heijne

BARNEVELD - Het Paradijspad is een ‘Klompenpad’-wandeling die zoveel mogelijk over historische paden en boerenland gaat. We downloaden de klompenpaden-app met route, trekken stevige (waterdichte) wandelschoenen aan - die heb je hier écht nodig - en gaan naar het startpunt dat ongeveer 50 meter van de parkeerplaats van Landwinkel/Kaasboerderij Vanelly aan de Achterveldseweg 26 ligt.

De route is met blauwe klompjes gemarkeerd en begint met een recht stuk dwars door de weilanden. We moeten ‘klimmen’ over opstapjes en prikkeldraad en wandelen langs nogal nieuwsgierige koeien, die ineens komen kijken wat we allemaal aan het doen zijn.

We zijn lekker vroeg begonnen en het is nog behoorlijk fris met wat mist, maar deze maakt snel plaats voor de eerste zonnestralen als we langs oude maisvelden en pas geknotte wilgen lopen. Via een klein bruggetje steken we de Barneveldse beek over, waarna de route de beek een stukje volgt. In deze omgeving wandelen we door mooie bomenlanen en een divers bos; het is hier een paradijs van rust zo vroeg in de ochtend. We steken de Kleine Barneveldse beek over, ‘springen’ over een aantal plassen en drassige stukken - en omdat dat af en toe mis gaat, belanden we soms middenin de modder - en komen uit bij de Kallenbroekerweg. Hier gaat de route een klein stukje de weg op, maar al snel gaan we linksaf om landgoed Klein Bylaer in te lopen. Wij vinden dit stuk het mooiste stuk van de route die gaat over de heide met mooie vennen en prachtig uitzicht. De vennen zijn ontstaan door het verwijderen van de bomen en het plaggen van de grond. Hier is grond nog drassiger en erg nat als gevolg van de regen die afgelopen tijd is gevallen.

We lopen over het vlonderpad dat tussen de heidevelden door loopt en komen weer uit bij de Kallenbroekerweg. Vanaf hier gaat de route weer terug over hetzelfde stuk als de heenweg. We vonden het echter geen probleem, maar zijn toch naar een alternatief gaan kijken: op de terugweg (nr. 7 op de kaart) zou je rechtdoor kunnen lopen. Hiervoor ga je het witte hek door, waarna je op een mooi pad uitkomt tussen de bossen door. Je loopt dus niet de lus van nr. 5 en 6, maar slingert door het bos heen, waarna je weer uitkomt bij de Groot Bielderweg.

Het Paradijspad is een aanrader en gaat door mooie natuur met weides een gevarieerd bos, prachtige heidegebied, vennen, beekjes en kwelwater. Onderweg is er geen gebrek aan bankjes, waardoor je op ieder moment een rustpauze kan nemen. Wil je langer wandelen? Het Paradijspad kan verlengd worden met het Terbroeksepad (11 kilometer).