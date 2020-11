Vraag het de burgemeester in rechtstreekse uitzending

Onder het motto ‘Vraag het de burgemeester’ beantwoordt Koos Janssen op woensdag 18 november vragen van Zeistenaren over hoe zij de coronacrisis ervaren, wat zij missen en hoe zij de rol van de gemeente zien. Dit gebeurt tijdens een rechtstreekse uitzending vanuit het Zeister gemeentehuis. De uitzending is te volgen via Youtube en Slotstad RTV. Aanvang: 19.00 uur.

Zeist - In ‘Zeist in coronatijd’ vertellen (horeca)ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen, onderwijs- en zorginstellingen wat de pandemie voor hun bedrijf, vereniging of instelling betekent.

Hoe gaan zij om met de beperkingen en aanvullende maatregelen van de overheid? Houden zij het hoofd boven water? Wat zijn hun perspectieven? Het programma ‘Zeist in coronatijd’ wordt gepresenteerd door Liselot van Elsen (Slotstad RTV) en Job Boot, journalist en debatleider.

De live-uitzending op 18 november is openbaar en dus voor iedereen te volgen via YouTube en Slotstad RTV zendt het programma rechtstreeks uit. Link voor de livestream: www.zeist.link/vraaghetdeburgemeester.

Vragen kunnen nu ook al worden gesteld via de mail: mediacentrumzeist@gmail.com en uiteraard tijdens de live-uitzending.