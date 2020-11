Groepsprijzen voor vrijwilligerswerk

De vrijwilligerscentrale Zeist heeft de nominaties voor de vrijwilligersprijzen 2020 deze week bekendgemaakt. Nieuw is dat er drie groepsprijzen zijn, waarbij er per categorie een geldprijs te winnen is. Iedereen kan tot 30 november zijn of haar stem uitbrengen op een van de genomineerden.

door Ellis Plokker

Zeist - De organisatie van de Vrijwilligersprijzen heeft afgelopen maandag de genomineerden voor de vrijwilligersprijzen bekendgemaakt. Maartje Simons van de Vrijwilligerscentrale Zeist: “Wij vinden het belangrijk om te laten zien hoeveel werk er wordt gedaan. Vrijwilligers zijn soms dag in dag uit met hun werk bezig, maar dat is vaak niet zichtbaar voor anderen. Met de nominaties willen we onze waardering tonen aan alle vrijwilligers in de gemeente Zeist.”

De vrijwilligerscentrale organiseert de prijzen dit jaar samen met van Tellingen - Pul Stichting en het Stimuleringsfonds Zorg & Welzijn. Deze fondsen zijn er om maatschappelijke organisaties te helpen en lokale initiatieven te ondersteunen. Maartje: “Zij stellen voor de categorieën Cultuur, Maatschappelijk en Zorg en Welzijn ieder een geldbedrag beschikbaar van 2000 euro.” De winnende organisaties besteden dat bedrag aan een speciaal doel, dat ze van tevoren hebben aangegeven.

Groepsprijzen

Bij de groepsprijzen zijn in de categorie ‘maatschappelijk’ bijvoorbeeld drie organisaties genomineerd: de Zwemvereniging ARMA, die er voor zorgt dat kinderen van ouders met een krappe beurs toch zwemles kunnen krijgen. De onderhoudsploeg van voetbalvereniging Saestum zorgt er al heel lang voor dat alle velden worden onderhouden. De vrijwilligers van de Weggeefwinkel in Zeist sorteren tweedehands goederen, zoals kleding en speelgoed.

Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar aangeven welke vrijwilligers een prijs verdienen en waarom. Uit alle inzendingen kiest jury een top drie. De jury bestaat uit vrijwilligers van verschillende organisaties, zoals Samen voor Zeist, de Rotary en het Kunstenhuis. Ook de vrijwilliger van het jaar 2019 zit in de jury. Maartje Simons: “We zijn blij, omdat we dit jaar veel aanmeldingen hadden. Maar liefst 26 organisaties deden mee. Bij de aanmelding geven ze aan wat hun vrijwilligers doen, waarom dat belangrijk is en waar het geld dat ze met de prijs zouden winnen naartoe gaat.”

Stemmen tot 30 november

De uitreiking van de prijzen is op 7 december, de Dag van de vrijwilliger. Tot en met 30 november kan iedereen uit Zeist stemmen op één van de genomineerden via de website van de vrijwilligerscentrale. Daar is ook meer informatie te vinden over de twaalf genomineerden. De prijsuitreiking wordt waarschijnlijk live uitgezonden door Slotstad Zeist. www.vrijwilligerscentralezeist.nl