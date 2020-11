Keramiek en koekjes 'Bij Johannes'

Janneke, Caroline en Jonah doen hun mondkapjes even af voor de foto. Het restaurant is ingericht met kerstspullen.

Bij Johannes is een winkel, café en atelier ineen. In de keuken bakken werknemers iedere dag koekjes of broodjes en maken ze soep om mee te nemen. Zowel het restaurant als het werk zijn anders dan anders, door corona.

Ellis Plokker

Zeist - In het atelier en de keuken van ‘Bij Johannes’ werken zo’n dertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een licht verstandelijke beperking, maar niet iedereen werkt iedere dag. De medewerkers dragen de hele dag mondkapjes en houden afstand tot elkaar. Het restaurant is momenteel gesloten door corona en daarom tijdelijk ingericht met kerstspullen, die bijna allemaal gemaakt zijn door werknemers van Abrona. Begeleider Janneke van Zandbrink vertelt: “Wij zijn vroeg begonnen met het neerzetten van al onze kerstspullen, zodat mensen gespreid hun inkopen kunnen doen.”

In het atelier van Bij Johannes wordt keramiek gemaakt, beschilderd en geglazuurd. De winkel is kleurrijk ingericht met kerstspullen zoals keramiek, kerstboompjes, kaarsen en schilderijen. In de keuken bakken de werknemers taarten, broodjes, koekjes en maken ze soep om af te halen. Er is een schitterende tuin waar in de zomer een terras is. Janneke: “Nu is er niet zoveel te doen in de tuin, het accent ligt nu op het inpakken van pakketten voor bedrijven. Er worden doosjes gevuld, postpakketten en enveloppen gevuld. Het is fijn dat we dat kunnen doen, omdat het restaurant nu dicht is.”

Werknemers Jonah en Caroline bedienen normaal gesproken in het restaurant. Jonah vertelt dat ze nu op de inpakafdeling werkt, ze vouwt doosjes waar anderen chocolaatjes en kaarten in doen. Ze vindt dat werk iets minder leuk dan het bedienen in het restaurant, maar ze is toch blij dat ze naar haar werk kan. Dat geldt ook voor Caroline, die op donderdag de schoonmaak en de afwas doet. Op dinsdag en woensdag bakt ze koekjes ze in de keuken. Janneke: “Tijdens de lockdown in het voorjaar zaten onze werknemers noodgedwongen wekenlang thuis, dat was moeilijk.”

Atelier Bij Johannes zit in de Montaubanstraat. Zowel het atelier als de straat is genoemd naar Johannes Montauban, die hier begin 19de eeuw een timmermanszaak had. De steeg waar hij zijn winkel had, werd in de volksmond de ‘Steeg van Montauban’ genoemd, waarschijnlijk omdat hij een goed vakman was. De straat werd in 1895 officieel de Montaubanstraat gedoopt. Bij Johannes is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. www.bij-johannes.nl