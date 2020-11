Nico Dijkshoorn al 50 jaar in het vak

Het leek afgelopen vrijdag een gewone werkdag voor Nico Dijkshoorn. Dat veranderde toen de medewerkers van Dierenkliniek Dijkshoorn hem naar buiten haalden en hem (coronaproof) in het zonnetje zette met taart, wijn en felicitaties, omdat hij 50 jaar in het vak zat.

door Hetty Heijne

ZEIST - Nico Dijkshoorn woont in Zeist en is misschien wel één van de langst werkende praktiserende dierenarts in Nederland. ‘’Die toch piepjong is gebleven’’, voegt hij er zelf aan toe. Zijn passie voor dierengeneeskunde begon toen hij nog een boerenzoon was. “Ik zag hoe de dierenarts een koe, die voor dood in onze stal lag, een infuus inbracht waarna deze halverwege op stond en ging eten. Toen dacht ik: ‘Jezus, dat zijn wonderen, dat wil ik ook!’’. En zo ging Dijkshoorn studeren voor dierenarts. “En 50 jaar later vind ik het nog steeds het mooiste vak van de wereld”, aldus Dijkshoorn.

Na zijn afstuderen is hij zes jaar werkzaam geweest als dierenarts bij de Universiteitskliniek in Utrecht en heeft hij in 1976 het pand aan Utrechtseweg gekocht. Hier heeft hij zich als zelfstandig dierenarts gevestigd onder de naam: ‘Dierenkliniek Dijkshoorn’. Een dierenkliniek voor gezelschapsdieren met bijzondere aandachtsvelden voor o.a. dermatologie, orthopedie en neurologie. “De kliniek is er ook voor een second opinion op elk gebied”, vervolgt Dijkshoorn. “We gaan verder waar andere dierenartsen stoppen, gaan altijd doeltreffend op zoek naar de exacte diagnose en de daarbij behorende behandeling of operatie. Met een hecht team proberen we iedere dag kleine wonderen te verrichten”.

Op de vraag wie Nico Dijkshoorn is, antwoordt hij dat er twee Dijkshoorns zijn. “De eerste is de leermeester die bekend is geworden door publicaties over kreupelheid, röntgendiagnostiek en heupdysplasie en elleboogdysplasie. De tweede is de dierenarts in hart en nieren, die het de grootste uitdaging vindt om alles op te lossen wat hem voor de voeten komt”. En aan zijn carrière lijkt geen eind te komen: zo heeft hij voor meerdere tv-programma’s zoals ‘De Vijf uur show’ en Koffietijd’ gewerkt, waar hij met een dierenrubriek diergeneeskundige problemen voor een steeds breder publiek toegankelijk maakte. Ook was hij voorzitter van het Impact Event Duurzaam Zeist, waar hij zich privé voor inzette.

Na 50 jaar is Dijkshoorn nog steeds niet bang om aan te pakken: het ‘Ziekenhuisje in het klein’ - zoals Dijkshoorn de praktijk noemt - is toe aan een verbouwing. “We gaan de volgende fase in met een forse aanbouw. Met een uitbreiding en moderne look gaan we de omstandigheden van de kliniek vergroten, om zo een prachtige toekomst te kunnen continueren waardoor Dijkshoorn dierenartsen ook de volgende 50 jaar nog steeds bestaat”. En zolang het kan, zal Dijkshoorn hierbij zelf aanwezig zijn.

