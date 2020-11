De Voedselbank Zeist kreeg bezoek van Carolien Broekhof en Nicole Geurts van Kessel. Zij hadden een inzameling georganiseerd bij de inwoners van de straten Van der Heijdenlaan, Egelinglaan en Van de Polllaan. Na bijna tweehonderd flyers te hebben uitgedeeld zijn er zeven winkelwagentjes aan houdbare producten het gul gedoneerd. Broekhof: ‘’We wilden heel graag iets doen, en dit is iets wat me aan het hart gaat. En we kregen zo veel steun voor dit initiatief’’. Er was al eerder een inzameling door initiatiefnemers op de Dalweg en de Jan Meerdinklaan. De Voedselbank is iedereen heel erg dankbaar.