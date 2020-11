Wijkmanager Bulent Isik van Den Dolder is ontzettend blij met het initiatief van Ruud Broersma(9) en Stijn de Geest (9) voor een skatebaan in Den Dolder.

Den Dolder - Zij zoeken een uitdagend parcours voor hun stuntstepjes. Het is tijd voor het grote werk. Ruud en Stijn namen het initiatief door een petitie te starten en in de buurt handtekeningen te verzamelen.

Afgelopen vrijdag boden zij sa-

men met vriendjes de handtekeningen aan de wijkmanager aan. Die ziet het wel zitten, een skatebaan in Den Dolder. ‘’Het is belangrijk dat er vertier komt voor middelbare scholieren waar zij zich kunnen uitleven. Het vinden van een goede plek is nog wel een punt, want de omgeving moet er natuurlijk geen last van hebben. Ik neem de petitie mee naar de Sander Jansen, de wijkwethouder en wethouder van Sport.’’