Wandelen rondom het Henschotermeer

Het Henschotermeer wordt omschreven als ‘Een unieke zwemplas met witte Caribische stranden, midden in de mooiste bossen van de Utrechtse Heuvelrug’. Het is een locatie met diverse recreatiemogelijkheden zoals wandelen, fietsen, zwemmen en - als het in de winter koud genoeg is - schaatsen. Reden genoeg om hier te gaan wandelen.

door Hetty Heijne

ZEIST/WOUDENBERG - Bij het Henschotermeer is een wandelroute uitgezet van ongeveer 2,5 km. We vinden dit wel erg kort en besluiten om ernaartoe te lopen vanaf de parkeerplaats aan de Zeisterweg nabij de Pyramide van Austerlitz. Onze wandelroute is deels gebaseerd op de route die op www.dentreekhenschoten.nl staat. Op deze website vind je interessante achtergrondinformatie over de historie en over de gebouwen die op deze route staan.

We gaan met zijn tweeën - want meer mag even niet - al op vroeg pad, trekken onze wandelschoenen aan en doen onze rugzak om. Al snel zijn we omsloten door een mooi gemengd bos en al wandelend komen we langs de Koepel van Stoop en ’t Berghuisje. Als we via de Binnenduinen, de N227 (Doornseweg) oversteken komen we uit bij het Henschotermeer. Dit meer is genoemd naar het landgoed Henschoten dat zich langs de Zeisterweg uitstrekt van Woudenberg tot voorbij de Pyramide van Austerlitz.

Het Henschotermeer is in 1939 ontstaan door het kappen van bomen en het winnen van zand voor de Grebbelinie. In 1972 is de plas uitgebreid tot 13 hectaren en ingericht als recreatiegebied. Bij het Henschotermeer pauzeren we en genieten van het uitzicht, het heldere water en witte strand. Hierna lopen we over de brug het eiland op om dit te verkennen, waarna we onze weg vervolgen naar de bomengroep ‘de Elf eiken’, die geplant zijn door de elf kinderen van J. de Beaufort (1847-1924).

We volgen vanaf hier een stuk de Zeisterweg, steken deze over en komen uit bij het ‘Treekermeertje’. Dit meertje is aan het begin van de 20ste eeuw ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Het meertje wordt daarom ook wel de ‘Veenplas’ genoemd. Het is niet toegankelijk voor wandelaars vanwege de bijzondere flora en fauna. Natuurlijk gaan we ook hier weer even op een bankje pauzeren en genieten van het uitzicht. We wandelen via ‘de Schaapskooi’ - een van de laatste voorbeelden van de schaapskooien zoals die op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei lagen - en gaan linksaf om via het Kelderbos naar het ‘Treekerpunt’ te lopen. We hebben een weids uitzicht over de heide, zien reeën, hazen en een buizerd die boven ons zweeft. We lopen verder over de heide en steken uiteindelijk de Doornseweg weer over. Als we parallel langs de Treekerweg lopen komen we na een tijdje weer uit bij de Pyramide van Austerlitz en - na een wandeling van ongeveer 14 km - weer terug bij onze auto. Let op: in bepaalde maanden moet je voor toegang tot het Henschotermeer betalen. Zie voor meer info, tickets en prijzen: www.henschotermeer.nl.