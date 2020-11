'Duurzaam met mens en materialen'

De grote veranderingen die de wijk Kerckebosch de afgelopen tien jaar onderging, zijn bijna klaar. Nog een paar braakliggende stukken grond wachten op nieuw te bouwen huizen en hun bewoners. Dat zijn onder andere in de Prinses Arianelaan het duurzame en sociale project Elix en in de Prinses Marijkelaan project ‘Licht en Lucht’.

door Ellis Plokker

Zeist - Elix is een nieuw te bouwen wijkje in Kerckebosch. De toekomstige bewoners van dit project met veertien woningen gaan deel uitmaken van een kleine gemeenschap die allerlei dingen deelt. Niet alleen met materiële zaken, zoals gereedschappen, een logeerkamer en elektrische deelauto’s, maar vooral ook duurzame activiteiten, zoals werken in een gezamenlijke moestuin of het organiseren van een activiteit in Binnenbos.

Voor Evert-Jan Roelofsen, directeur van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij is dit bijzonder. “Elix is de kers op de taart in Kerckebosch. Het was voor mij een droom om een wijk te ontwikkelen, waar mensen zorg hebben voor elkaar en voor de samenleving. Het wordt een ‘Sustainable Community’. Dat betekent privéwoningen met nul-op-de-meter in een gemeenschap, niet alleen duurzaam wat betreft materialen en energie, maar ook met je omgeving en je medemens.” De verkoop van de woningen verliep dan ook via een bijzondere procedure: de toekomstige bewoners hebben een motivatiebrief geschreven, waarin ze uiteenzetten wat ze willen doen voor hun medebewoners in Elix, voor hun buurt ‘De Hout’ en voor de wijk Kerckebosch.

Evert-Jan Roelofsen vertelt dat er veel interesse was voor het project. “Er waren honderden aanmeldingen. Inmiddels zijn de aspirant kopers geselecteerd en hebben ze elkaar ontmoet tijdens een eerste online-bijeenkomst. De toekomstige bewoners hadden goede ideeën op het gebied van duurzaamheid.” Er is nog een wachtlijst voor het geval een van de toekomstige bewoners toch niet meedoet. Volgend jaar start de bouw. www.nieuwbouw-elix-kerckebosch.nl

In de Prinses Marijkelaan is deze week de bouw begonnen van twee blokken met 48 huurappartementen in de vrije sector. Daarmee komen er in Kerckebosch behalve sociale huur- en koopwoningen ook woningen in de middenhuur en is er een mix van allerlei soorten woningen. De woningen zullen worden verwarmd door middel van bodemwarmte. Er zijn twee-, drie- en vierkamerappartementen, met een oppervlakte van 53 tot 104 m2. De woningen worden verhuurd via Bouwinvest. wonenbijbouwinvest.nl