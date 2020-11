Het Goede Doel naar nieuwe locatie

Kringloopwinkel Het Goede Doel gaat verhuizen. De winkel is nu gevestigd aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, maar gaat naar de Dijnselburgerlaan 6, naast de Gamma en tegenover de brandweer. Daar bevindt zich het grote en goed bereikbare nieuwe pand.

door Maarten Bos

Zeist - De nieuwe locatie gaat op 16 december open, maar daaraan voorafgaand houdt Het Goede Doel op de oude plek drie weken lang uitverkoop. Alles gaat vanaf 18 november weg voor de helft van de prijs. Ook is er drie weken lang een innamestop. Een week voor 16 december is de winkel dicht om de verhuizing mogelijk te maken.

Kees Randewijk (67) is zo’n beetje de baas bij Het Goede Doel en hij is deze dagen continu in touw in verband met de overgang. Hij doet al zijn werk op vrijwillige basis. Hij zegt: “De belangrijkste reden om te verhuizen is de ruimte die het nieuwe pand biedt. We hebben daar 1000 m2 oppervlakte. Waar we nu zitten is dat 600 m2. We gebruikten de locatie Dijnselburgerlaan al als opslag. Maar vaak moesten we dan tussen onze twee plekken heen en weer pendelen. Nu hoeft dat niet meer. En we kunnen alles uitstallen wat we hebben. Bovendien hebben we zestien privéparkeerplaatsen tot onze beschikking. We vestigen ons nu ook dicht bij de kringloopwinkel aan de Johannes Postlaan. Ook dat vind ik een voordeel”.

Kees legt verder uit: “Het Goede Doel bestaat sinds 2019 en is voortgekomen uit de activiteitenmarkt rond de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Slotlaan. Die markt was jaarlijks en heeft 23 jaar plaatsgevonden. Door gebrek aan bestuursleden is de activiteitenmarkt toen opgehouden te bestaan. Jan van den Berg en ik zaten in dat bestuur. Wij vonden het jammer dat het zo gelopen was en richtten daarom als alternatief Het Goede Doel op. We namen verschillende vrijwilligers mee en kregen er nog veel bij, voornamelijk via de kerken. De winkel werd een groot succes en nu breiden we zelfs uit. Sinds kort hebben we ook een webetalage waar je spullen kunt bekijken en eventueel reserveren via www.hetgoededoelzeist.nl.’’



Kees denkt veel klanten te trekken op de nieuwe locatie en misschien ook nieuwe doelgroepen te gaan bereiken. Het pand naast de Gamma is prachtig, met bijvoorbeeld ook ruimtes die verhuurd kunnen worden. Alles heel modern en ruim opgezet. In januari volgt nog een officiële opening. Er zijn nog geen nieuwe huurders voor de oude winkel van het Goede Doel.