Kunstkado: juist in deze tijd fijn om kunst te zien

Afgelopen zomer had de Kunstenaarsstichting P’Arts in Den Dolder een goed bezochte verkoopexpositie. “Mensen vinden het juist in deze tijd fijn om er even op uit te gaan en kunst te zien,” zeggen Joke L.C. van Beetem en Peter de Keijzer, twee van de kunstenaars van P’Arts. Ook de kleine en grotere exposities die georganiseerd werden, werden goed bezocht.

Adriënne Nijssen

Den Dolder - Om dit succes voort te zetten heeft P’Arts besloten een uniek evenement te organiseren, namelijk KunstKado. “Het verschil met een gewone expositie is dat we nu bewust aansturen op de feestmaand die vaak gepaard gaat met cadeaus. We willen met KunstKado vooral laten zien dat kunst niet altijd duur hoeft te zijn. Kunstwerken zijn al te koop vanaf twintig euro tot ongeveer tachtig euro. Voor een enkel kunstwerk zal een iets hoger bedrag gevraagd worden tot een maximum van 150 euro.”

Het kunstenaarscollectief bestaat uit vierentwintig kunstenaars, waarvan er zo’n vijftien deelnemen aan KunstKado. In verband met corona kunnen zij helaas niet allemaal tegelijkertijd aanwezig zijn. “We hebben liever veel bezoekers dan veel kunstenaars,” lacht Joke. “Maar als je een gesprek wilt met een kunstenaar dan is hij of zij oproepbaar. We zijn namelijk allemaal op het terrein in ons atelier aanwezig. We rouleren bij de verkoopexpositie.”

Peter en Joke hopen dat het een feestelijk weekend wordt. “We maken mensen blij met kunst kijken en brengen ze misschien op het idee om duurzame kunst cadeau te doen. Geen kunst voor even, maar een duurzaam cadeau in plaats van een fles wijn.”

Het aanbod van hoogwaardige kunst is zeer divers. “Zo zijn er schilderijen in verschillende technieken en stijlen, objecten van hout of steen, keramiek, foto’s, lampen, mozaïekwerken, kaarsenstandaards, kalenders voor 2021, ansichtkaarten en nog veel meer,” vertelt Peter.

Veel kunstenaars bieden, vanwege de hygiëne in deze tijd, de mogelijkheid van mobiele betaling zoals Tikkie. “ Maar niet elke kunstenaar heeft dat, dus je kunt het beste voor de zekerheid toch maar een beetje geld meenemen,” zegt Peter.

Kom kijken en maak uw keus op vrijdag 20 november van 19.00 tot 21.30 uur of op zaterdag 21 en zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur. Uiteraard worden alle coronamaatregelen strikt in acht genomen om het voor iedereen veilig te houden. Het adres van de expositie KunstKado is P’Arts Galerie de Gehoorzaal, W.A. Hoeve, Vijverhof, Den Dolder. Zie voor adres en routebeschrijving www.stichtingparts.nl. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.