Brandweerlieden brachten zondagmiddag in Den Dolder een indrukwekkend eerbetoon aan hun collega Pim, die afgelopen weekend tijdens het werk om het leven kwam door een val in een liftschacht.

Den Dolder - Collega’s hielden een minuut stilte en vormden het water-ereteken. De brandweervrijwilliger ging zaterdag af op een melding over wateroverlast bij een appartementencomplex aan de Dolderseweg. Tijdens zijn werk om het euvel te verhelpen, viel hij in de liftschacht meters naar beneden. Hij was nog maar net vader, woonde nog lang in Den Dolder en was eerder werkzaam bij de post Zuilen in Utrecht.