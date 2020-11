Droom genomineerd

Havana Dream, het meest recente schilderij van Simone Samuel, is door een deskundige vakjury genomineerd voor een van de vijftig beste schilderijen in deze wereldwijde wedstrijd.

Huis ter Heide - Simone, kunstenares uit Huis ter Heide, vertelt enthousiast: “In het dagelijkse leven heb ik een managementfunctie in de spoorwereld, maar daarnaast maak ik realistische fijnschilderingen van mijn reisfoto’s van over de hele wereld. Ik word daar zo gelukkig van en hoop ooit eerder te stoppen met werken en te leven van mijn kunst. Voor wat meer naamsbekendheid had ik me voor het eerst opgegeven voor deze wedstrijd, maar nooit verwacht dat Havana Dream uit meer dan 1200 inzendingen wereldwijd eruit gepikt werd door de jury. Een hele mooie stap!” In december roept de jury een winnaar uit. De genomineerden zijn uitgenodigd voor een grote expositie.