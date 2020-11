Burgemeester zoekt 150 adviesgevers

Een aantal inwoners van Zeist krijgt deze dagen een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Koos Janssen op de mat. De burgemeester is namens de gemeenteraad op zoek naar 150 inwoners voor de Inwoners Advies Commissie. Deze commissie gaat de komende maanden aan de slag met een advies voor de gemeenteraad.

door Chris Huiden

Zeist - Dat advies gaat over de vraag: hoe brengen we de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans?

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar de zorgkosten voor de gemeente lopen flink op. Ook is er extra geld nodig door de effecten van corona. Tegelijkertijd krijgt de gemeente minder geld van het Rijk. Als de gemeente niets doet, loopt het verschil tussen inkomsten en uitgaven de komende jaren op tot in de miljoenen euro’s. De gemeenteraad moet dus keuzes maken om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Dat gebeurt onder de noemer ‘Samen in Balans’.

Burgemeester Koos Janssen: “De gemeenteraad wil niet zomaar wat schrappen in de uitgaven. De raad wil graag weten hoe we dingen ánders kunnen aanpakken. Wat kunnen we slimmer doen? Wat kan mogelijk wat minder? Waar willen we niet op besparen en misschien zelfs meer geld aan uitgeven?’’

‘’De gemeenteraad wil hierover graag advies van onze inwoners. Daarom stellen we de Inwoners Advies Commissie samen. Zo willen we de ervaring, kennis en frisse blik van onze inwoners benutten.”

De gemeente heeft via loting inwoners geselecteerd en de burgemeester nodigt hen via een persoonlijke brief uit. Uit de aanmeldingen selecteert de gemeente een zo gevarieerd mogelijke groep. Janssen: “De uiteindelijke deelnemers krijgen een vergoeding voor hun inzet. En het is volgens mij ook een heel interessante en leuke ervaring. Mensen die meedoen, hoeven echt niet van alles van de gemeente of van financiën te weten. Het is mooi als ze meepraten vanuit hun eigen dagelijkse ervaringen als inwoner van onze gemeente. Ik zou zeggen: hou de brievenbus in de gaten!”

Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tot en met 6 december reageren. De Inwoners Advies Commissie is naar verwachting actief van december 2020 tot mei 2021. De werkzaamheden vinden plaats binnen de geldende coronamaatregelen. Meer informatie: www.zeist.nl/sameninbalans.