Deel winst kerstbomenverkoop naar Voedselbank

Kees Haak, zijn vrouw Monique en Hans Dievenbach gaan vanaf zondag 6 tot en met donderdag 24 december Nordmann kerstbomen verkopen aan de Fornheselaan 150 in Den Dolder, op het bedrijventerrein aldaar. Een deel van de winst doneren ze aan de Voedselbank Zeist, zodat de mensen die het minder hebben iets extra’s tijdens de feestdagen hebben.

Den Dolder - Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De ondernemers laten eerst Sinterklaas z’n feestje vieren en zetten ondertussen de puntjes op de i.

Kees Haak runt samen met zijn vrouw Monique in Soest motorzaak Bikecompany en is daarnaast zanger. Hans Dievenbach is eigenaar van autobedrijf VAS in Den Dolder. Ergens in augustus bespraken ze de gevolgen van de coronacrisis. Alle optredens die Kees had staan werden geannuleerd.

Het gevolg was dat hij veel thuis zat. Omdat Kees iemand is die altijd wel iets om handen moet hebben kwam hij met het idee om kerstbomen te gaan verkopen voor het goede doel. Hans en Monique zagen dat helemaal zitten en Hans gaf aan dat hij wel ruimte had bij zijn autobedrijf om de kerstbomen op te slaan en te verkopen.

Wat Kees, Monique en Hans niet hadden voorzien was het lange traject dat voorafging om alles officieel te regelen. ‘’Kerstbomen inkopen is geen punt. Je gaat naar een groothandel en overlegt welke kwaliteit en maat je wilt hebben. Uiteraard hebben wij gekozen voor de beste kwaliteit Nordmann kerstbomen uit Noorwegen. We gaven door hoeveel we ongeveer nodig hadden en voor welk doel. Omdat er ook nog een vergunning aangevraagd moest worden bij de gemeente Zeis stonden we voor een dilemma. Gelukkig was de groothandel bereid om de partij voor ons te reserveren in afwachting van de vergunning. Al met al heeft dat ruim twee maanden geduurd. Op donderdag 19 november werd de vergunning verleend. Inmiddels hebben we de plannen uitgewerkt en starten we zondag 6 december vanaf 12.00 uur met de verkoop van de bomen’’, glunderen Kees, Monique en Hans.

Op het terrein aan de Fornheselaan 150 wordt een soort boomgaard neergezet. Volgens Kees kan het publiek de bomen dan van alle kanten goed bekijken. ‘’Normaal gesproken worden grote aantallen bomen in netten verpakt tegen een hek aan gestald. Wij willen er iets bijzonders van maken met kerstmuziek, vuurkorven én warme chocomelk.’’ Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 09.00 uur 18.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Prijzen vanaf 22.50 euro.