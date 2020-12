KPN start glasvezel uitrol in Zeist

KPN is gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Zeist. In totaal worden 30.000 huishoudens en bedrijven in de kernen van Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide en Bosch en Duin voorzien van een snelle internetverbinding. Wethouder Sander Jansen en Willem Offerhaus, Directeur Regiodirectie van KPN, gaven gezamenlijk het officiële startsein door zelf de eerste meters te graven op het Bethaniëplein.

Zeist - Wethouder Sander Jansen: “We zijn blij dat KPN alle kernen in de gemeente Zeist gaat aansluiten op glasvezel. Daarmee kan iedere inwoner en ondernemer kiezen voor snel en stabiel internet. Met het nieuwe glasvezelnetwerk is Zeist klaar voor de digitale toekomst!”

KPN NetwerkNL is gestart met de werkzaamheden in Zeist Noord en gaat wijk voor wijk, straat voor straat te werk. ”Daar moet onze aanlegploeg voor graven. Als we de stoep ‘s ochtends open graven, proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. Uiteraard doen wij onze uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken”, aldus Willem Offerhaus van KPN. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de totale gemeente Zeist eind 2023 afgerond zijn.

Zodra de werkzaamheden in een wijk starten, ontvangen bewoners een brief met toestemmingscode. Hiermee kunnen ze zich op kpnnetwerk.nl aanmelden voor een kosteloos glasvezelaansluitpunt.

Glasvezel levert supersnel internet. Het is volgens KPN de meest stabiele en toekomstbestendige technologie. Omdat het gebruikmaakt van lichtsignalen in plaats van elektriciteit verliest het signaal onderweg nauwelijks snelheid.

De komende jaren blijft het datagebruik in Nederland groeien, niet alleen door steeds intensiever gebruik van internet en toenemend aantal apparaten, maar ook vanwege gaming, virtual reality en artificial intelligence. Glasvezel is daarvoor de beste technologie, omdat de downloadsnelheden en de steeds belangrijker wordende uploadsnelheden beide hoog zijn, zegt KPN.

KPN NetwerkNL is onderdeel van KPN en houdt zich bezig met de aanleg, het beheer en het vernieuwen van het vaste netwerk. Op dit moment biedt KPN bij een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. Over drie jaar heeft meer dan de helft van Nederland glasvezel van KPN in de meterkast. Op dit moment is KPN NetwerkNL in ruim 80 gebieden in Nederland actief. Als het netwerk eenmaal is aangelegd kan de consument zelf besluiten voor welke aanbieder van telecomdiensten hij kiest.