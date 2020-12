Afwisselend prachtig landgoed

We gaan wandelen in landgoed De Paltz op de rand van gemeente Soest. Dit prachtig landgoed is in 1876 ontworpen door de landschapsarchitecten Copijn en Springer. De bijna tachtig hectare gerepte natuur die het landgoed telt, bestaat uit een parkgedeelte en het gebied van de oude zandafgraving. Er is een geel gemarkeerde wandelroute van 3,4 kilometer uit gezet door het Utrechts Landschap.

door Hetty Heijne

REGIO - We parkeren bij recreatieterrein De Bergjes aan de Van Weerden Poelmanweg (parkeren bij restaurant ’t Hoogt of het Vliegbasis Soesterberg kan ook) en steken de N413 over. De ingang van het landgoed wordt aangegeven met een groot groen toegangshek, de borden ‘Landgoed de Paltz’ en ‘Herman van Veen Arts Center’, evenals twee witte keien. We betreden het landgoed via het voetgangershek aan de linkerzijde dat dagelijks geopend is. Na binnenkomst staan we meteen op een statige bomenlaan met sierlijke lantaarns. We gaan links een slingerend bospad in en lopen door een mooi naaldbomenbos. Dan verandert de omgeving ineens en staan we bovenaan bij de oude zandafgraving die in de 20ste eeuw is ontstaan. We hebben hier een weids uitzicht over de afgraving die in de loop der jaren volledig begroeid is met gras, bomen en struiken. Dit gedeelte van het landgoed behoort qua flora tot de rijkste delen van dit landschap. Hier zijn talloze plantensoorten waaronder bijvoorbeeld de zeldzame dophei (bron: IVN).

Het pad meandert door het landschap en dit ziet er heel on-Nederlands uit door het hoogteverschil. We blijven af en toe even stil staan om te genieten van het mooie uitzicht en komen langs een groep grazende schapen die veel bekijks trekt. Al wandelend komen we uit in een bos met aan het eind weer de rechte laan met de statige bomen. Een imposante witte villa duikt op, het is het Herman van Veen Arts Center (open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur). Ze hebben er koffie-to-go en we besluiten dat het tijd is voor een pauze. We nemen chocomel en drinken die op bij de vuurkorf die warmte geeft. Na onze pauze bezoeken we het Arts Center, bekijken de beelden en sculpturen en gaan weer op pad.

Onze volgende stop is het doolhof met kluizenaarsgrot die eind 19de eeuw op het landgoed is aangelegd. Utrechts Landschap heeft de kluizenaarsgrot in 2016 gerestaureerd en in 2017 is het daar omheen liggende doolhof van beukenhagen opnieuw ingeplant.

Als je de kluizenaarsgrot wilt bezoeken, zul je eerst de weg door het doolhof moeten vinden. Het levert een aantal hilarische momenten op, maar we komen bij de grot uit. Als we het doolhof weer hebben verlaten loopt de route verder langs grasland, paarden en een bijzonder aangelegde smalle bomenlaan. Aan het eind van deze bomenlaan gaat de route weer terug naar ons beginpunt.

Het is een mooie wandelroute in een afwisselend landgoed met verrassende details, die zeker de moeite waard is.