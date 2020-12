Lokale munt ondersteunt economie

Zo’n twee jaar geleden introduceerde Arnout van Dijk met enkele andere ondernemers de Zeister Knoop, een munt waarmee bedrijven en consumenten inkopen kunnen doen in Zeist. Het gebruik van deze lokale munt ondersteunt de ondernemers in Zeist. Van Dijk wil het netwerk van consumenten en bedrijven die meedoen uitbreiden.

door Ellis Plokker

Zeist - De Zeister Knoop is een circulaire betaalmunt. De munt is circulair, omdat hij in Zeist blijft rondgaan. Arnout van Dijk raakte geïnspireerd door andere circulaire munten en introduceerde de munt samen met een paar ondernemers in Zeist. Het doel is de lokale economie te versterken en te verduurzamen. Hij legt uit hoe dat werkt: “Als iemand iets koopt bij een horeca-ondernemer, dan kan de ondernemer het geld besteden voor de inkoop van producten bij de bakker of de groenteboer. Die kan het weer besteden aan onderhoud van zijn pand. Zo blijft de waarde van het geld rondgaan in Zeist en wordt geld weer een ruilmiddel.”

Van Dijk noemt de Zeister Knoop dan ook een bepaalmunt in plaats van een betaalmunt, want de consument bepaalt met zijn of haar besteding dat de waarde van de betaling in Zeist blijft. “Bovendien blijft het geld bij bedrijven die steeds duurzamer willen gaan ondernemen.” Zo stimuleert de munt de lokale economie. Dat is belangrijk omdat een groot deel van de bestedingen die je nu in een dorp als Zeist doet, naar andere plaatsen of naar het buitenland verdwijnt, bijvoorbeeld naar de beurs in New York. Van Dijk: “Dan kun je de waarde van het geld niet meer gebruiken voor de lokale economie.”

Op dit moment gebruiken al ongeveer 35 bedrijven en 70 consumenten in Zeist de Knoop. Niet alleen winkels en restaurants doen mee, maar ook andere bedrijven, zoals een notaris en een schoonmaakbedrijf. Van Dijk: “We willen op korte termijn groeien naar 100 bedrijven en 250 consumenten.” Er zijn bedrijven en consumenten die interesse hebben, maar voor die bedrijven doen er momenteel te weinig consumenten mee. En consumenten vinden weer dat er te weinig bedrijven meedoen. “Daarom kunnen consumenten en bedrijven zich nu voorlopig inschrijven, consumenten gaan pas echt meedoen op het moment dat wij 100 bedrijven hebben. De inschrijving van nieuwe bedrijven wordt pas officieel als we 250 consumenten hebben.”

Daarbij komt dat de 150 leden van de Inwoners Advies Commissie, die de gemeente binnenkort samenstelt om te adviseren bij het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, er voor kunnen kiezen om de vergoeding voor hun inzet uitbetaald te krijgen in Zeister Knopen. Van Dijk: “Het uiteindelijke doel is het ondersteunen van ondernemers in Zeist. Kijk of je je inkopen lokaal kunt doen.” Eén Zeister Knoop is precies één euro. Betalen met Zeister Knopen gaat via een app of de computer. www.zeisterknoop.nl.