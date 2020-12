Maandagavond 7 december, op de Internationale Dag van de Vrijwilliger was er eindelijk wat te vieren in het Beauforthuis.

Zeist - Tijdens een online te volgen programma reikte wethouder van Welzijn en Cultuur Marcel Fluitman de prijs uit aan de vrijwilliger van het jaar in Zeist. Carla Meeng, Vrijwilliger van het Jaar 2020, zet zich al jaren in als zorg- en kookvrijwilligster bij het Hospice Heuvelrug. Zij krijgt een eigen tegel in de Walk of Fame, in een zijstraat van de Slotlaan. Tijdens het tweede deel van het programma werden de groepsprijzen uitgereikt aan drie vrijwilligersorganisaties. Lees daarover verder op pagina 5 van De Nieuwsbode Zeist van woensdag 9 december. (Foto: Mel Boas)