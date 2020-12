Jan bouwt mee aan waterstofboot

Jan van Doorn uit Bosch en Duin van het TU Delft Solar Boat Team bouwt mee aan een waterstofboot in het Hydro Motion project.

van de redactie

Bosch en Duin - Het TU Delft Solar Boat Team heeft in de afgelopen jaren succesvolle prestaties neergezet met haar boten op zonne-energie. Hiermee hebben zij laten zien wat de techniek waard is. Dit jaar neemt het team de volgende grote stap om een boot te ontwerpen en te bouwen die vaart op waterstof. Met het project, genaamd Hydro Motion, werken de teamleden toe naar een enorm uitdagende wedstrijd; de Solar & Energy Boat Challenge die volgend jaar juli in Monaco zal plaatsvinden. Het ontwerp van de boot waarmee het team zal deelnemen aan die race wordt begin volgend jaar online bekend gemaakt in een design presentatie. De boot wordt dit jaar ontwikkeld door 21 ambitieuze studenten. Ze willen hiermee de maritieme sector, momenteel een grootverbruiker van fossiele brandstoffen, inspireren sneller te bewegen naar een groene toekomst.

Jan is na het behalen van zijn diploma aan middelbare school Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven begonnen aan de studie Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Hij heeft zijn studie afgerond en zal dit jaar als Chief Engineer Hull and Body meewerken aan het Hydro Motion project van het TU Delft Solar Boat Team. Het team zet dit jaar een grote stap met hun plan om een boot te ontwerpen, bouwen en racen die vaart op waterstof.

DreamTeams van de TU Delft bestaan volledig uit studenten die een jaar lang hun studie aan de kant zetten om aan uitdagende en vernieuwende projecten te werken. Hiermee leiden zij ruimdenkende ingenieurs op. Het TU Delft Solar Boat Team zet zich al jarenlang in om de maritieme industrie te laten zien wat er allemaal mogelijk is met groene energie. Dit doen zij door elk jaar een geheel vernieuwende boot te ontwerpen, bouwen en racen die efficiënt kunnen varen op slechts een klein beetje groene energie. Afgelopen jaren voeren en vlogen deze boten op zonne-energie, opgewekt door de zonnepanelen.

Op de boot die het team aan het ontwikkelen is zullen geen zonnepanelen meer zitten, maar zal groene energie zijn opgeslagen in de vorm van waterstof. De brandstofcel, die in de boot aanwezig is om waterstof om te zetten naar elektriciteit, produceert bijna geen broeikasgassen maar puur water. De overgang van zonne-energie naar waterstof is een ambitieus plan, wat het team erg enthousiast maakt over deze uitdaging. De teamleden werken toe naar het hoogtepunt van het jaar; de Solar & Energy Boat Challenge.