Kringloopwinkel bood nieuwe kansen

Shawn Moore (30) werkt al ruim vijf jaar bij de Kringloopwinkel. Met vallen en opstaan, dat wel. Maar hij is nog altijd blij dat hij voor deze organisatie is gaan werken. Ze boden hem keer op keer kansen en nu zelfs een vaste baan.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Twee jaar werkte Shawn via trajectbegeleiding bij de Kringloopwinkel, daarna was hij er een jaar tussenuit. “Op eigen initiatief wilde ik terug. Want mijn dag-nacht-ritme ging niet goed. Ik sliep overdag, was ’s nachts op. Ik miste zon, licht en sociale contacten. Ik wilde niet in die situatie blijven hangen. Daarom benaderde ik de mensen van trajectbegeleiding opnieuw en ging weer als vrijwilliger bij de Kringloopwinkel aan de slag. De bedoeling van trajectbegeleiding is uiteindelijk een betaalde baan. Ik heb een jobcoach gehad. Die had een baan voor me afgelopen maart. Maar door corona werd die afgezegd. Kort daarna kreeg ik te horen dat er bij de Kringloopwinkel een plekje open was. Sinds 1 juni van dit jaar heb ik hier een reguliere baan. In de ochtenden sta ik bij de container van de Kringloopwinkel in de milieustraat. Maandagmiddag, donderdagmiddag en zaterdag de hele dag sta ik in de winkel.”

In het begin deed Shawn voornamelijk meubels, bezorgingen klaarzetten, een logboek voor de chauffeurs schrijven, klanten te woord staan en her en der bijspringen waar hulp nodig was. “Nu heb ik meer verantwoordelijkheid, dus meer taken. Ik prijs nu elektra, audio en huisraad. Het prijzen van artikelen, daar moet ik nog lang over nadenken.’’

Collega’s hebben en het klantcontact vindt Shawn het allerleukste aan zijn werk. “In dat laatste ben ik erg gegroeid. In eerste instantie was ik gesloten, hield alles bij me, kropte alles op. Sinds ik in de winkel werk en contact heb met klanten is dat veel verbeterd. Fysiek lekker bezig zijn, daar hou ik van. Dingen tillen vooral. Ik was zwaar werk gewend. Ik ben constructiebankwerker geweest.”

Tijdens corona moest Shawn regelmatig bijspringen. “Het wordt wel gecompenseerd. Werk ik de ene dag wat langer door, dan pak ik dat een paar dagen later terug. Maar ik hou eigenlijk van een vast rooster. Dat kan niet in retail en zeker niet hier.”

Shawn zou graag aan iedereen willen vertellen hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. “Voor mij persoonlijk omdat ik het gevoel kreeg dat ik iets deed. Het gaf voldoening. Vijf jaar geleden hing ik alleen maar rond, nu help ik mensen. Eerst keek ik er wat anders tegen aan, nu weet ik dat het gewoon werk is, je wordt er alleen niet voor betaald. En ik hield er een baan aan over. Ik zou tegen anderen willen zeggen: doe iets. Hoe moeilijk het de laatste maanden ook is geweest, banen die verdwijnen, blijf niet thuiszitten, ga iets doen. Ik zat al een keer in dit schuitje tijdens de economische crisis in 2009. Maar toch ben ik er bovenop gekomen, dankzij vrijwilligerswerk.”

Ook vrijwilligerswerk doen bij de Kringloopwinkel?

Vacatures zijn te vinden op www.kringloopzeist.nl. Je kunt ook bellen naar 085 - 4852409.