Blinde Syrische vindt nieuwe wegen

Amany Shalha is blind en komt uit Syrië. Toen ze twintig was, brak de oorlog uit in haar land. Ze vluchtte naar Nederland en wilde hier iets bereiken. Dat is gelukt, ze leerde in korte tijd goed Nederlands en vond een baan. Daarnaast volgde ze een studie voor tolk/vertaler. Ze werkt inmiddels ook als juridisch gerechtstolk en woont sinds ruim een jaar in Zeist.

door Ellis Plokker

Zeist - Amany Shalha (31) spreekt inmiddels zeer goed Nederlands. In een gesprek met haar valt het nauwelijks op dat Nederlands haar tweede taal is, ze heeft geen hoorbaar accent en haar grammatica is zo goed als perfect. Amany werd op haar veertiende blind door een ongeluk, de middelbare school maakte ze af op een blindeninstituut. Vervolgens studeerde ze Engelse taal en cultuur in Damascus. Na de studie vond ze een goede baan als tolk vertaler bij een internationale handelsonderneming in die stad. Ook deed ze vrijwilligerswerk als voorzitter voor een stichting voor blinde vrouwen in Syrië.

Toen ze twintig was, sloeg het noodlot opnieuw toe. In Syrië brak oorlog uit en dagelijks vielen er bommen in de straat waar ze woonde. Met de bus naar haar werk gaan werd onmogelijk. Jonge vrienden van haar broer (15) werden opgeroepen als soldaat en stierven. Amany: “Het was niet veilig meer voor ons in Syrië”. Samen met haar broer en zus ondernam ze de lange en gevaarlijk reis naar Nederland. Eenmaal in Nederland begon ze met het leren van de Nederlandse taal, eerst via Youtube. Zo deed ze basiskennis op van de taal. Nadat ze een verblijfsvergunning had gekregen, ging ze in Utrecht naar school, waar ze beheersing van het Nederlands op C-niveau bereikte.

De oorlogsjaren in Syrië voelen voor Amany als verloren tijd: “De jaren tussen je twintigste en vijfentwintigste zijn voor de meeste mensen de mooiste jaren in hun leven, maar voor mij was het een heel moeilijke tijd’’. Toch zat ze niet bij de pakken neer, ondanks haar handicap wilde ze iets bereiken. Toen Amany goed Nederlands sprak, vond ze een baan bij een farmaceutisch bedrijf voor drie dagen in de week. Daarnaast deed ze een studie juridisch tolk/vertaler, die ze inmiddels heeft afgerond. Inmiddels werkt ze twee dagen in de week als juridisch gerechtstolk Arabisch-Nederlands, naast haar andere werk. Ze werkt voor verschillende rechtbanken in Nederland, voor de politie en voor de IND. Ze woont nu ruim een jaar in Zeist en heeft het hier erg naar haar zin. Amany vertelt: “Het tolken en vertalen is echt een uitdaging voor me, ik vind het heel leuk om te doen. Ik heb een tijd angstaanvallen gehad, vanwege de bommen in Syrië. Dat heb ik overwonnen. Mijn handicap bekijk ik anders, als iets dat iedereen zou kunnen hebben. Als de weg waarop je wandelt doodloopt, moet je een andere weg vinden. Je moet gewoon beginnen met het zetten van de eerste stap. Het leven gaat altijd door, je kunt maar het beste proberen er iets van te maken’’.