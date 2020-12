Dit jaar is het Vredeslicht van Bethlehem naar de gemeente Zeist gebracht. Zondagavond ontving burgemeester Koos Janssen dit Vredeslicht van Nyne en Lieske van der Maten, die het uit Breukelen hebben opgehaald.

Zeist - Dit Vredeslicht wordt verder via de kerken en wijkinloophuizen verspreid naar onder andere zorginstellingen en scholen in de gemeente Zeist. Het Vredeslicht wordt elk jaar in de tijd voor Kerstmis door een kind ontstoken in Bethlehem. Van daaruit wordt het verspreid door jongeren en kinderen over de wereld. De boodschap die de kinderen ermee willen doorgeven is: Vrede voor alle mensen.