Voormalig bakkerij-eigenaresse mevrouw De Haan is samen met de kok druk in de weer geweest om een appeltaart en een boterkoek te bakken.

In Huize Hoog Kerckebosch, waar mensen met dementie of een fysieke beperking hun thuis hebben gevonden, is het elke dag een feestje. Trea Bosman, Vrouw des Huizes van deze zorgvilla van Compartijn: “We luisteren altijd al naar de wensen van de bewoners, maar sinds kort voegen we nog iets extra toe. Met Leefplezier stimuleren we medewerkers én bewoners om samen nog meer uit de dag te halen. Elke dag een glimlach op het gezicht.”

door Rion van Besouw

Zeist - Vaak zijn het kleine dingen die voor geluk zorgen. ‘’Daar staan we elke iedere dag weer bewust bij stil. Zin in een ijsje? Dan gaat een medewerker samen met de bewoner een ijsje eten bij de Italiaanse ijssalon in het dorp. Houdt een bewoner heel erg van klassieke muziek? Dan wordt een bezoek aan de schouwburg of een mini-concert in huis geregeld.’’

Compartijn doet zoveel mogelijk voor de bewoners, in coronatijd wat meer binnenshuis dan buiten de deur. De kok bereidt graag het favoriete gerecht van een mevrouw met dementie: patatjes met biefstuk. Trea: “Mevrouw was jarig en tijdens het eten bleef ze maar vragen waarom ze haar lievelingseten kreeg. We vertelden haar iedere keer weer dat we haar verjaardag vierden. Dát is Leefplezier, die glimlach op iemands gezicht’’.

Bij Compartijn is er geen vast ritme zoals in veel andere woonzorghuizen, hier mogen de bewoners zelf weten hoe laat ze opstaan bijvoorbeeld. En toch begint de dag met een gezamenlijk ontbijt. Vrijwel alle bewoners komen graag uit hun appartement om, samen met medewerkers, aan de grote tafel aan te schuiven. Als iemand liever apart zit met een krantje, dan kan dat natuurlijk ook.

En zo gaat het de hele dag door. Bewoners komen graag in de sfeervolle gezamenlijke ruimtes voor een activiteit of om samen een kopje koffie te drinken.

De dochter van één van de bewoners: “Als we op bezoek willen komen moeten we écht eerst even bellen. Mijn moeder wil liever niet dat wij haar storen in haar dagelijkse activiteiten. De medewerkers zorgen ervoor dat ze een waardevolle invulling kan geven aan haar dag’’.

Jos de Wit, zorgmedewerker: “Sinds de opening in 2017 werk ik in Huize Hoog Kerckebosch. Op een kleine uitstap na, toen ik toch eens wilde ervaren hoe het is om bij een andere zorgorganisatie te werken’’. Na een bezoek bij oud-collega’s en bewoners kwam Jos snel terug op die beslissing. “De tijd en aandacht die we bij Compartijn hebben voor bewoners is niet standaard. Daar worden niet alleen bewoners blij van, maar ook ikzelf. Dagelijks merken we wat Leefplezier betekent, die twinkeling in de ogen, daar doen we het voor. We zijn écht onderdeel van elkaars leven.”

Begin 2020 is het management van Compartijn, de organisatie achter Huize Hoog Kerckebosch, gewisseld. De nieuwe bestuurders zetten hoog in: elke dag een feestje voor de bewoners van de Compartijn-huizen. Een fijne leefomgeving is belangrijk, net als de kwaliteit van de zorg.