Gratis soep of chocomelk

Ondanks de coronacrisis gaat het de supermarkten goed, misschien wel mede dankzij de horeca-lockdown. Hoe het ook zij, Martin de Kruijf (eigenaar Jumbo Martin de Kruijf, Odijk) heeft de huidige situatie aangegrepen om ‘t Wapen van Odijk in deze donkere tijd een beetje in het licht te zetten.

Zeist - In de week voorafgaande aan de kerst zal ‘t Wapen van Odijk namens de Jumbo een gratis bekertje warme erwtensoep of chocolademelk verzorgen aan bezoekers die in verband met een verantwoorde doorstroming in de supermarkt moeten wachten.

Uitbaters Martijn en Irene zijn blij met deze kans.

“Zichtbaarheid is erg belangrijk. Ondanks alle beperkingen kunnen wij onze gasten gelukkig nog steeds het nodige wél bieden. Een prima mogelijkheid dus voor ons om dit op deze manier onder de aandacht te brengen. Maar we vinden het vooral leuk om op deze manier weer veel mensen te zien en te spreken, want dat is toch de dynamiek waarvan wij genieten!”

Voetbalplaatjes

Dat Jumbo waarde hecht aan samenwerking met de lokale ondernemers blijkt ook uit de gezamenlijke Jumbo Voetbalplaatjesactie die op 14 december van start ging. Op de foto: v.l.n.r. Irene, Martin en Martijn.