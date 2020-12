Het Goede Doel nu open op de nieuwe locatie

Vandaag is kringloopwinkel Het Goede Doel open gegaan op de nieuwe locatie aan de Dijnselburgerlaan 6. Het nieuwe pand heeft 1000 vierkante meter bedrijfsruimte.

door Maarten Bos

Zeist - Dat is bijna twee keer zoveel als de ruimte die Het Goede Doel tot zijn beschikking had op de oude plek aan de Johan van Oldenbarbeveltlaan. Zodra corona het toelaat komt er nog een officiële opening.

Ook aan de Dijnselburgerlaan zal de kringloop (vooralsnog) geopend zijn van woensdag tot en met zaterdag. In de week voorafgaand aan kerst is Het Goede Doel ook open op dinsdag. Op Oudejaarsdag is de winkel gesloten, maar op zaterdag 2 januari kan iedereen er weer terecht.

Het Goede Doel bestaat sinds 2019. Deze winkel heeft een ruim assortiment op tal van terreinen en heeft ook veel christelijk georiënteerde boeken, platen, dvd’s en cd’s. Bij het nieuwe pand zijn zestien privéparkeerplaatsen. De kringloop bevindt zich op loopafstand van de kringloopwinkel aan de Johannes Postlaan. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Sowieso hoopt Het Goede Doel op de goed bereikbare nieuwe vestigingsplek nieuwe doelgroepen te bereiken en wellicht ook (nog) meer een regionale functie te krijgen. De winkel heeft ook een webetalage.