Duurzaamheid heel erg belangrijk

Ruim een half jaar werkt Wilma Kaiser nu als vrijwilligster voor de Wereldwinkel in Zeist. Ze heeft vooral voor de Wereldwinkel gekozen omdat ze achter de visie en de doelstellingen staat. “Ik vind de spullen die verkocht worden ook heel erg leuk. Ik kan moeilijk zeggen wat ik het leukste artikel vind dat we verkopen, maar de drinkbakjes die je voor vogels in de tuin kunt zetten vind ik wel erg leuk. Ze zijn van schrootafval gemaakt. Duurzaam dus, en dat vind ik ook belangrijk, dat een product duurzaam is, dat de economische groei die niet ten koste gaat van natuur en milieu.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Bij de Wereldwinkel wordt geen enkele werknemer betaald. De winkels draaien volledig op vrijwilligers. En ook dat is een reden voor Wilma om juist daar te gaan werken. ‘’Ik deed al heel lang vrijwilligerswerk, voornamelijk in Utrecht. Maar sinds ik verhuisd ben naar Bunnik, ben ik ook in Zeist begonnen.”

Wilma is een dag per week actief voor de Wereldwinkel. ‘’Ik werk hier acht uur per week, verdeeld over twee dagen. Ik sta in de winkel en verkoop artikelen. Het allerleukste vind ik het adviseren van klanten. Maar ik doe natuurlijk ook andere werkzaamheden als dat nodig is. Je rolt soms van het een in het ander. Als er gestofzuigd moet worden, dan doe je dat gewoon. En als er kerstpakketten gemaakt moeten worden, help je uiteraard ook mee. Er is altijd wel wat te doen, en af en toe heb je overleg. Je werkt ook nooit alleen, je bent altijd samen met een collega. En die contacten vind ik fijn.”

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. “Daarin onderscheiden wij ons echt van andere winkels. De producten die wij verkopen zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten, zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren, er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze in hun eigen land een menswaardig bestaan opbouwen. Door die producten te verkopen helpen wij hen daarbij en dat vind ik een mooie gedachte.”

De rest van de week zit Wilma ook niet stil. Want ze doet nog op meerdere fronten vrijwilligerswerk. “Ik werk bij Cursusproject Bunnik, daar ben ik cursusbegeleider. Verder help ik mee bij Flora’s Hof in Utrecht, een mooi hofje dat op de plek ligt waar honderden jaren het Bisschoppelijk Paleis van Utrecht heeft gestaan. En soms verleen ik ook nog hand- en spandiensten bij Dom Under, een ondergrondse attractie met archeologische resten vanaf het jaar 45.”

In totaal is Wilma zo’n drie dagen per week in touw als vrijwilligster. “Ik vind het fantastisch om op deze manier bezig te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken.”

Wilma vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk. “Ik denk dat heel veel activiteiten niet door zouden kunnen gaan als er geen vrijwilligers waren. En soms kan het ook een opstapje zijn naar een betaalde baan. Dat laatste geldt niet meer voor mij. Ik ben 73 jaar, ik hoef niet meer zo nodig betaald werk.”