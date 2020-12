Activiteiten geven glans aan de dag

Adriëtte van Veenschoten: ''We zoeken samen met vrijwilligers naar wat nog wel mogelijk is''.

De hal van wooncentrum Heerewegen is versierd in kerstsfeer. Het personeel organiseert samen met vrijwilligers in deze tijd extra activiteiten, om glans te geven aan het dagelijks leven van de bewoners. Buiten waren de afgelopen maanden regelmatig muziekoptredens, verzorgd door vrijwilligers en omwonenden. Ze verzorgen activiteiten als een klein kerstconcert, een muzikaal bad of een praatgroep.

door Ellis Plokker

Zeist - Adriëtte van Veenschoten werkt als coördinator vrijwilligers, cultuur en welzijn in wooncentrum Heerewegen. Hier wonen zo’n 135 mensen met dementie. Van Veenschoten organiseert de centrale activiteiten voor bewoners en daarnaast is ze contactpersoon voor de vrijwilligers in het wooncentrum. Ze vertelt dat in het huis zo’n 116 vrijwilligers werken, die heel verschillende dingen doen: “Sommigen ondersteunen de activiteitenbegeleiding op een afdeling, anderen trekken als maatje op met een bewoner of verzorgen de tuin en de dieren’’.

Toen begin maart de coronapandemie uitbrak, veranderde er veel in Heerewegen. “Bezoekers mochten een tijd lang niet op de afdelingen komen. Dat was erg moeilijk voor de bewoners, want bezoek is een belangrijk voor hun welzijn.’’ Daarnaast was op een afdeling bij een aantal mensen covid-19 vastgesteld. Op die afdeling moesten zorgverleners werken in een beschermingspak. Dat is zwaar, voor zowel bewoners als personeel: “Mensen met dementie reageren op mimiek van het gezicht van de medewerker en dat is met een mondneusmasker niet te zien. Voor ons was het zoeken naar wat wel mogelijk was, om glans te geven aan de dag.”

“Toen we weer open mochten en bezoek weer binnen mocht komen, konden vrijwilligers ook weer naar binnen en waren er weer meer mogelijkheden om iets te organiseren.” Normaal gesproken is de kerstviering in het wooncentrum Heerewegen uitbundiger, met een diner en een zangkoor. “Dat kan nu niet doorgaan, maar kleinschalige activiteiten, zoals een concert of praatgroep, kunnen gelukkig nog wel. De Stichting Vrienden van Heerewegen betaalt een deel van die activiteiten.” Van Veenschoten probeert zelf, net als andere personeelsleden, in haar privéleven de kans op een mogelijke besmetting met corona zo klein mogelijk te maken. Sinterklaas viert ze thuis normaal met een grote groep familieleden, maar nu deed ze dat via videobellen.

Tijdens de eerste golf kregen alle afdelingen een tablet, waarmee bewoners konden beeldbellen met hun familieleden. “Ook waren er mooie initiatieven vanuit de wijk, zoals muziekoptredens buiten. Ook kregen we veel kaarten en bloemen. Het was mooi om te zien dat er tijdens deze crisis zoveel warmte vanuit de maatschappij kwam. Veel van onze bewoners beleven plezier aan kleine dingen, zoals muziek, of de vogels en de andere dieren in de tuin tijdens een wandeling.”