Ellis Jansen heeft samen met buurtgenoten en vrienden vijftig kerstpakketten samengesteld voor mensen uit Zeist die weinig te besteden hebben.

Zeist - In oktober deed ze een oproep via sociale media, waarin ze mensen vroeg of ze wekelijks een product wilden doneren. Vervolgens liep het storm. Ze kreeg dagelijks grote tassen met boodschappen, een buurvrouw ging zelf jam maken en ook winkeliers deden mee. Ellis is heel dankbaar voor alle hulp en wil iedereen die heeft bijgedragen hartelijk bedanken: “De hulp die we hebben gekregen was hartverwarmend en overweldigend.’’ Lees verder op pagina 3. (Foto: Mel Boas)