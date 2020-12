Buurt Brugakker-West is ‘hartveiliger’

Brugakker-West is na een succesvolle buurtactie met de aanschaf van een AED ‘hartveiliger’ geworden. Met de 24/7-toegankelijke AED kan in het geval van een hartstilstand een AED binnen de cruciale zes minuten ter plaatse zijn.

Zeist - Als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt ingezet, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Wanneer elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang.

De wijk Brugakker had een slechte AED-dekking. Om hier verandering in te brengen is er via de lokale buurtapp een oproep begonnen voor vrijwillige deelname in de aanschaf van een buurt-AED. Binnen een dag hadden ruim twintig enthousiaste huishoudens aangegeven mee te willen doen. Stichting Hartslag Zeist doneerde een buitenkast en de bewoners kochten gezamenlijk voor een gering bedrag per deelnemer, een AED.